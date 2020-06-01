2020-06-01T14:11:22+03:00
Происшествия

Для ликвидации последствий утечки нефрепродуктов в Норильск прилетел отряд морской спасательной службы

В первую очередь они должны оценить ситуацию и определить объем работы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильск прилетел отряд морской спасательной службы. Фото: Ростислав ЗолотаревВ Норильск прилетел отряд морской спасательной службы. Фото: Ростислав Золотарев
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В Норильск по приглашению «Норникеля» прилетел отряд морской спасательной службы из Мурманска. 15 специалистов, за плечами которых огромный опыт в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов во всем мире. Самый младший из спасателей работает в службе уже шесть лет.

С собой эксперты привезли большое количество оборудования, которое поможет им в работе. Это боны для локализации загрязнений, препараты для сорбирования нефтепродуктов, скинерные системы, сорбирующие полотенца, надувные и каркасные емкости для сбора нефтепродуктов. Уже сегодня, 1 июня, они вылетели на вертолете на берег реки Амбарки, разбили временный полевой лагерь и сходу приступили к работе. По словам Михаила Саркова, заместителя директора по аварийно-спасательным работам и ликвидации разлива нефти ФГБУ «Морская спасательная служба», задача номер один – оценить реальное положение дел и, исходя из него, определиться с объемами предстоящей работы.

Напомним, что 29 мая на ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска) произошла разгерметизация резервуара для хранения дизельного топлива. Причина – внезапно просели опоры, поддерживавшие резервуар, которые более 30 лет без нареканий прослужили в условиях вечной мерзлоты. Из внезапно образовавшегося отверстия дизельное топливо вытекло на проезжую часть.

Команда вылетела на вертолете на берег реки Амбарки. Фото: Ростислав Золотарев

Команда вылетела на вертолете на берег реки Амбарки. Фото: Ростислав Золотарев

К утру 30 мая откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов на прилегающей территории. Затем специалисты с воздуха осмотрели водоемы Норило-Пясинской водной системы. А в районе устья реки Амбарки установили боны для сорбционного сбора нефтепродуктов и исключения дальнейшего их распространения. Теперь – дело за морской спасательной службой.

Добавим, что на счету команды более 50 успешных операций по очистке от нефтяных загрязнений в разных странах мира. Самый большой объем работы пришлось выполнять в Пакистане – там разлилось более 60 тысяч тонн нефтепродуктов. А неделю назад спасательная служба успешно устранила все последствия аварийного разлива нефтепродуктов в районе причала Мурманского морского порта, который произошел во время бункеровки багамского судна Serene Lydia.

ИСТОЧНИК KP.RU

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