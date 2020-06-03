2020-06-03T18:09:00+03:00
Происшествия

В Норильске объявлен режим ЧС из-за розлива нефтепродуктов

На помощь прилетели спасатели из Мурманска
Татьяна РЯБИНИНА
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На ликвидацию последствий понадобится не одна неделя.На ликвидацию последствий понадобится не одна неделя.
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В пятницу, 29 мая, на территории норильской ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате разлилось более 20 тысяч тонн топлива и произошел пожар.

Предварительную причину техногенной катастрофы назвал вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов. По его словам, на территории ТЭЦ-3 ОАО "Норильско-Таймырской энергетической компании" под резервуаром с топливом просел свайный фундамент, из-за этого у огромной ёмкости оторвалось дно.

Сейчас нужно провести работы по ликвидации последствий разлива.

На помощь прибыли 15 специалистов из Мурманской области, которые имеют значительный опыт в ликвидации разливов нефтепродуктов на водных объектах.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). В рамках расследования уголовного дела на предприятии ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»» проведена выемка служебной технической документации. И уже есть первый задержанный.

Экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске может составит десятки миллиардов рублей. Точную сумму назовут в Росприроднадзоре по итогам расследования. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ значительно превышена.

Сегодня, 3 июня, Владимир Путин провёл совещание о принимаемых мерах по ликвидации разлива дизельного топлива. Он поручил МЧС предоставить в пятницу, 5 июня, доклад о мерах по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске. И согласился с предложением главы МЧС объявить ЧС федерального масштаба.

Из-за ЧП, которое привело к таким серьезным последствиям, теперь проверят все без исключения нефтебазы на территории края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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