В Норильске ликвидируют последствия утечки дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3

Днем 29 мая на ТЭЦ №3 в Норильске произошло ЧП: из-за утечки дизельного топлива из резервуара начался пожар. Огнем было охвачено около 300 квадратных метров. На ликвидацию ЧП задействовали 35 единиц техники и 67 человек личного состава подразделений Норильско-Таймырской энергетической компании и Заполярного филиала «Норникеля».

Специалистам выяснили, что стало причиной ЧП. Внезапно просели опоры, поддерживавшие резервуар, которые более 30 лет без нареканий прослужили в условиях вечной мерзлоты. Из внезапно образовавшегося отверстия дизельное топливо вытекло на проезжую часть, находившуюся за пределами хранилища. Проезжавший мимо автомобиль загорелся, от него – разлившиеся нефтепродукты. Водитель не пострадал, он успел покинуть опасную зону. На энергоснабжение и водоснабжение Норильского промышленного района инцидент не повлиял.

По информации представителей компании к утру 30 мая откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов на прилегающей территории. Произведено замещение загрязненного грунта, поверхность обработана сорбентами. Весь объем загрязненного грунта вывезен на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием, где исключено попадание нефтепродуктов в окружающую среду. В ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Специалисты «Норникеля» и Росприроднадзора с воздуха осмотрели водоемы Норило-Пясинской водной системы. Газоспасательная служба устанавливает в районе устья реки Амбарки бонны для сорбционного сбора нефтепродуктов и исключения дальнейшего их распространения.

В то же время специалисты АО «НТЭК» осматривают места хранения аварийного дизельного топлива на предмет рисков дальнейшей просадки грунта под особо опасными объектами в условиях вечной мерзлоты.