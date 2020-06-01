Переводят из реанимации: раненые при нападении в Красноярске 30 мая 2020 года инкассаторы пошли на поправку

Два инкассатора, которых буквально изрешетили налетчики, пошли на поправку. Как рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе министерства здравоохранения, мужчины будут жить, они вне опасности.

Напомним, дерзкое нападение на инкассаторов случилось около 8.20 утра в субботу, 30 мая, на улице Щорса. На кадрах видео видно: у одного из отделений «Сбербанка» сотрудники вытащили из машины увесистую сумку с деньгами. В этот момент к ним подбежали двое – в черной одежде, масках, с оружием. Первый несколько раз выстрелил на поражение. Бил прицельно, по рукам, потому что инкассаторы пытались защитить груз, сопротивляться. Второй подхватил сумку. После чего оба запрыгнули в черные «Жигули» и скрылись. Сумку швырнули в багажник, есть данные, что в ней находилось больше двух миллионов рублей (но это неподтвержденная информация). В Красноярске объявили план «Перехват», все оперативные службы подняли по тревоге. Но пока преступники не пойманы, пошли уже третьи сутки с момента нападения, но подозреваемых нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782142" frameborder="0"></iframe> Место нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020.Видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.! другой источник

… Оба инкассатора были тяжело ранены, потеряли много крови. У них были прострелены руки и ноги. На помощь выехали сразу две бригады реанимации. Пострадавших доставили в седьмую больницу, провели две экстренные операции. Была дорога каждая минута – мужчины могли не выжить. Однако врачи делали все возможное, чтобы их спасти.

И вот накануне стало известно: состояние пациентов тяжелое, но уже стабильное. Мужчин перевели в краевую больницу, собрали консилиумы лучших специалистов, чтобы определить тактику дальнейшего лечения, принять решения, нужны ли еще операции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782143" frameborder="0"></iframe> После нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020 возбуждено уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Сейчас пострадавшим лучше. Одного перевели из реанимации в обычную палату, другой готовится. Назначен еще один консилиум, где обсудят характер и сроки будущих операций.

- На данный момент оба пострадавших при нападении на инкассаторскую машину выведены из шока, их состояние оценивается как стабильное, - комментируют в пресс-службе краевой больницы. - У обоих пациентов имеются тяжелые огнестрельные ранения предплечий с массивным разрушением костных и мягкотканных структур, а так же множественные ранения других областей тела, менее значимые по тяжести. При этом вопрос о жизнеспособности конечностей не стоит, они будут сохранены. Однако для восстановления утраченных функции поврежденных конечностей, у обоих пациентов потребуется достаточно длительное, этапное реконструктивно – восстановительное хирургическое лечение.

ВАЖНО

Подозреваемые могут передвигаться на автомобиле «Гранд Черокки» или «Рейнж Ровер». Если вы что-то знаете о нападении или налетчиках, срочно звоните 02 или 227-19-95.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт о напавших на инкассаторов в Красноярске 31 мая 2020 года: «Cкорее всего, новички, судимые за мелкие преступления»

Полиция пока не дает новых данных о нападении на инкассаторов в Красноярске в субботу 30 мая. Но специалисты уверены, что задержание – вопрос только времени, слишком много следов оставили напавшие. (подробности)

Стабильно тяжелое: врачи рассказали о состоянии инкассаторов, раненых при нападении в Красноярске

События вчерашнего дня, 30 мая, вторые сутки обсуждают в городе – о таких дерзких преступлениях в духе 90-х годов прошлого века красноярцы давно забыли. А тут – новое ограбление. Накануне двое мужчин в масках напали на инкассаторов и похитили сумку с деньгами, затем скрылись с добычей – запрыгнули в черные старенькие «Жигули», ожидавшие их неподалеку (подробности).

«Стреляли прицельно по рукам»: после нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

На мокром асфальте расплылись лужи крови, рядом гильзы… Сегодня, 30 мая, на улице Щорса в Красноярске расстреляли двух инкассаторов, возбуждено уголовное дело по статье Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (подробности).

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Расстрел инкассаторов в Красноярске попал на видео. В распоряжении «Комсомольской правды – Красноярск» оказался ролик с камеры наблюдения, расположенной на фасаде здания. Напомним, в половину девятого утра 30 мая на улице Щорса в Красноярске было совершено нападение на инкассаторов у одного из отделений «Сбербанка» (подробности).