Опознали по отпечаткам. Найдено тело пропавшего при прорыве дамб в Красноярском крае

27 Апр 2020 2020-04-27T14:26:42+03:00

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В Курагинском районе Красноярского края найдено тело одного из пропавших при прорыве дамб. Это 32-летний водитель погрузчика Дишпод Азимов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 октября 2019 года. Под напором воды одну за другой река Сейба снесла пять незаконно построенных дамб. Огромная волна накрыла временные общежития, в которых находились золотодобытчики - рабочие, бульдозеристы, охранники, повара. В результате погибли 17 человек, трое пропали без вести. Спасатели вели их поиски по горло в ледяной воде, но операцию пришлось прервать из-за морозов.

И вот только что стало известно: один из пропавших в ту ночь обнаружен. Тело Дишпода Азимова местный житель нашел в реке Сисим, в 40 километрах ниже по течению от места, где случилась трагедия. Его уже опознали – по отпечаткам пальцев.

Судьба еще двоих пропавших остается неизвестной.

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ИСТОЧНИК KP.RU