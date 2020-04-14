2020-04-13T17:24:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 апреля 2020 года: разрешили гулять с детьми и заниматься спортом на улице

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к 14 апреля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 апреля 2020 года: разрешили гулять с детьми и заниматься спортом на улице.Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 апреля 2020 года: разрешили гулять с детьми и заниматься спортом на улице.Фото: Мария ЛЕНЦ
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К утру 14 апреля в Красноярске и крае зарегистрированы 110 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 25 человек. Все они проходят лечение, находятся в изоляции. Выздоровели 17 человек.

Коронавирус проник в 21 муниципалитет

Новая инфекция охватила 21 муниципалитет в Красноярском крае. 79 случаев заболевания выявлены в Красноярске, в том числе 17 за последние сутки. Подтверждения диагноза получили пациенты из Дивногорска, Сосновоборска, Канска, Норильска, Енисейска, Железногорска, Зеленогорска...

Подробности здесь.

Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск

Застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса 212 туристов вывезли спецбортом. Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Красноярске в ночь на 13 апреля. Всех пассажиров в аэропорту ждал усиленный двойной контроль с помощью тепловизоров. Большинство отправили домой – на двухнедельную самоизоляцию. Остальных 25 человек (они из других регионов и севера края) – в обсерватор.

Подробности здесь.

Губернатор внес послабления в режим самоизоляции

С 14 апреля вступают в силу обновленные правила самоизоляции для жителей Красноярска и края. Соответствующие изменения в текст указа внес глава региона Александр Усс. Вот только некоторые из них: теперь можно гулять с детьми в коляске, заниматься спортом на свежем воздухе, ездить на дачи и огороды.

Подробности здесь.

Выявили почти 5000 нарушителей, выходивших из дома без причины

В Красноярске продолжаются рейды полицейских. Цель – минимизировать нарушения режима самоизоляции, объявленного для прекращения распространения коронавирусной инфекции. За минувшую неделю оформили около 3 000 материалов на тех, кто выходил на улицу без уважительных причин. А за все время – почти 5000.

Подробности здесь.

В красноярском минздраве рассказали о самочувствии зараженных COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском минздраве рассказали о самочувствии зараженных COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском минздраве рассказали о состоянии зараженных COVID-19

В основном, у пациентов – легкая и средняя по тяжести формы протекания заболевания. Специальных мер здесь не требуется. Два жителя Красноярска находятся на ИВЛ. Еще два - на кислородной поддержке. Все они пожилые, из группы риска.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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