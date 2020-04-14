Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 апреля 2020 года: разрешили гулять с детьми и заниматься спортом на улице
К утру 14 апреля в Красноярске и крае зарегистрированы 110 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 25 человек. Все они проходят лечение, находятся в изоляции. Выздоровели 17 человек.
Коронавирус проник в 21 муниципалитет
Новая инфекция охватила 21 муниципалитет в Красноярском крае. 79 случаев заболевания выявлены в Красноярске, в том числе 17 за последние сутки. Подтверждения диагноза получили пациенты из Дивногорска, Сосновоборска, Канска, Норильска, Енисейска, Железногорска, Зеленогорска...
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Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск
Застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса 212 туристов вывезли спецбортом. Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Красноярске в ночь на 13 апреля. Всех пассажиров в аэропорту ждал усиленный двойной контроль с помощью тепловизоров. Большинство отправили домой – на двухнедельную самоизоляцию. Остальных 25 человек (они из других регионов и севера края) – в обсерватор.
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Губернатор внес послабления в режим самоизоляции
С 14 апреля вступают в силу обновленные правила самоизоляции для жителей Красноярска и края. Соответствующие изменения в текст указа внес глава региона Александр Усс. Вот только некоторые из них: теперь можно гулять с детьми в коляске, заниматься спортом на свежем воздухе, ездить на дачи и огороды.
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Выявили почти 5000 нарушителей, выходивших из дома без причины
В Красноярске продолжаются рейды полицейских. Цель – минимизировать нарушения режима самоизоляции, объявленного для прекращения распространения коронавирусной инфекции. За минувшую неделю оформили около 3 000 материалов на тех, кто выходил на улицу без уважительных причин. А за все время – почти 5000.
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В красноярском минздраве рассказали о самочувствии зараженных COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
В красноярском минздраве рассказали о состоянии зараженных COVID-19
В основном, у пациентов – легкая и средняя по тяжести формы протекания заболевания. Специальных мер здесь не требуется. Два жителя Красноярска находятся на ИВЛ. Еще два - на кислородной поддержке. Все они пожилые, из группы риска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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