13 Апр 2020 2020-04-13T16:16:45+03:00

Коронавирус в Красноярском крае: в минздраве рассказали о самочувствии зараженных COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, как чувствуют себя заболевшие коронавирусом в Красноярском крае

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По состоянию на 14 часов 13 апреля, в Красноярске зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом, всего он проник в 21 муниципалитет. Как себя чувствуют заболевшие COVID-19, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Сейчас из 110 зараженных 17 выздоровели, остальные 93 лечатся в шести госпитальных базах. Это клиники Красноярска, федеральные и ведомственные учреждения, межрайонные больницы.

Рассказываем, как чувствуют себя заболевшие коронавирусом в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ

Большинство пациентов – в состоянии легкой и средней степени тяжести, применения специальных мер здесь не требуется. Два жителя Красноярска находятся на ИВЛ и один – на кислородной поддержке. Все они пожилые, из группы риска.

Самая спокойная обстановка на юге края, на севере у пациентов заболевание протекает в легкой (почти бессимптомной) и средней форме.

На западе есть возрастная пациентка с болезнью в средней степени тяжести, ситуацию медики держат под контролем. На востоке (в Канске) одна больная – на кислороде, ИВЛ пока не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU