2020-04-13T09:26:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 5000 нарушителей режима самоизоляции выявили в Красноярске

Их ждет наказание
Ася ЖУКОВА
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Почти 4700 нарушителей режима самоизоляции выявлено в Красноярске.Почти 4700 нарушителей режима самоизоляции выявлено в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С момента введения режима полной самоизоляции в Красноярске выявлено почти 4 700 нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В столице края продолжаются рейды полицейских и сотрудников районных администраций. Цель – остановить нарушения режима, объявленного для прекращения распространения коронавирусной инфекции.

Только за прошедшую неделю группы оформили около 3 000 материалов на тех, кто выходил на улицу без уважительных причин. 1600 из них – на физлиц и 33 – на юридических.

Все протоколы рассмотрит комиссия. Напомним, нарушителям грозит штраф. А с 19 апреля санкции ужесточат: за выход из дома без крайней необходимости физлицам придется заплатить 3 тысячи рублей, а за повторные случаи – 5 тысяч.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае составило 85 человек. Из них 25 было выявлено накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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