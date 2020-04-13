2020-04-13T09:20:35+03:00
Коронавирус Covid-19

25 в обсерватор, остальных домой. Туристов из Таиланда спецбортом доставили в Красноярск

Рассказываем, где они теперь
Ася ЖУКОВА
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25 в обсерватор, остальных домой. Туристов из Таиланда спецбортом доставили в Красноярск.25 в обсерватор, остальных домой. Туристов из Таиланда спецбортом доставили в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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212 туристов, застрявших в Таиланде из-за пандемии коронавируса, эвакуировали в Красноярск спецбортом. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, самолет уже приземлился.

Все пассажиры рейса «Уральских авиалиний» прошли усиленный двойной контроль, был использован стационарный и переносной тепловизоры. Сейчас – согласно постановлению главврача РФ - прибывающие из-за границы должны быть изолированы.

Поэтому 187 человек отправили домой – под наблюдение, оно продлится две недели. Еще 25 пассажиров (это жители других регионов и северных районов) доставлены в обсерватор. Ситуацию держат под контролем сотрудники управления.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае достигло 85 человек. Накануне было подтверждено еще 25 случаев заболевания. Их зафиксировали у жителей Красноярска (20 человек), Балахты (1 человек), Новоселово (2 человека), Дивногорска (1 человек), Енисейского района (1 человек). 8 пациентов выздоровели, еще 77 остаются на лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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