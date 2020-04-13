Новые правила самоизоляции в Красноярске: что изменилось и для кого

В Красноярске и крае с 14 апреля начинают действовать новые правила самоизоляции. Изменения в действующий указ внес глава региона Александр Усс. Согласно им, причин, по которым люди могут покидать свое жилье в период полной самоизоляции, стало больше.

Итак, можно выходить из дома:

- по дороге на работу и с работы;

- по пути к ближайшему месту приобретения товаров и услуг;

- для выноса отходов до ближайшего места их накопления;

- выгула домашних животных (не дальше, чем на 100 метров);

- для обращения за экстренной медпомощью (и в случае прямой угрозы жизни, здоровью);

- для прогулки с грудными детьми в закрытой коляске (дистанция 3 метра);

Можно гулять с ребенком (грудным), но держите дистанцию.Фото: Мария ЛЕНЦ

- занятий спортом на свежем воздухе (без использования уличного инвентаря) с членами семьи – без формирования групп с иными лицами (дистанция 3 метра);

- для посещения правоохранительных органов по повестке;

- посещения несовершеннолетних детей в случае их проживания отдельно от одного из родителей;

- посещения больных и пожилых родственников, которым требуется помощь, а также несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра;

Можно навещать пожилых родственников, которым нужна помощь.Фото: Мария ЛЕНЦ

-для сопровождения нуждающихся в помощи и несовершеннолетних в случае посещения ими организаций, которые продолжают функционировать (например, можно отвести ребенка или пожилого родственника в больницу);

- для участия в похоронах родственников и близких друзей;

- поездки на дачи и огороды;

- посещения адвокатов и нотариусов;

- в иных экстренных случаях.

Важно: прерывание режима самоизоляции, прописанное в этих случаях, возможно только при составлении объяснительной (форму смотрим здесь).

Напомним, по состоянию на 14 часов 13 апреля зараженных коронавирусом в Красноярске и крае уже 110, 93 находятся на лечении, 17 выздоровели.

ДОСЛОВНО

Губернатор края Александр Усс провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению среди жителей региона новой коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам штаба глава региона дал развернутый комментарий о складывающейся в крае ситуации и о планах на ближайшую перспективу:

«Дорогие мои земляки! Наш край вместе со всей страной сейчас проходит очень ответственный и сложный период, и связан он с тем, что эпидемия коронавируса начинает приобретать все более серьезный масштаб. Это прогнозируемый, ожидаемый и неизбежный, к сожалению, процесс.

Один главных вопросов, который задают наши земляки в последнее время, состоит в следующем: почему еще две недели назад были приняты очень жесткие ограничительные меры – это и так называемая нерабочая неделя, затем указ о самоизоляции, а теперь жесткость этих мер стала иной, и многие предприятия и организации начинают работать.

Хочу абсолютно ответственно вам сказать, что в этом есть своя понятная и объяснимая логика. Эти две недели нам были необходимы для того, чтобы мы могли решить две основных задачи. А именно – немного отодвинуть начало эпидемии и подготовиться. Я далек от мысли о том, что сегодня у нас, с точки зрения материально-технического обеспечения, средств индивидуальной защиты, наличия аппаратов ИВЛ и многого другого, все обстоит идеально. Это, конечно, не так. Проблем у нас хватает. Однако то, что было месяц назад, и то, что мы имеем сейчас – это небо и земля. Сейчас мы готовы гораздо лучше.

Второй момент заключался в том, что эта встряска на старте эпидемии позволила каждому из нас, каждому красноярцу задуматься над моделью своего поведения – строже относиться прежде всего к себе, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, без нужды не покидать своей квартиры. Одним словом, определять такую линию поведения, которая нам будет необходима на несколько месяцев в этом году.

Почему теперь этот режим стал более свободным? Причины здесь две. Во-первых, мы не можем остановить жизнь. Мы не можем на многие недели или месяцы остановить работу многих или даже большинства предприятий и организаций. Нам нужно готовиться к северному завозу. У нас на носу посевная, дачный сезон, нам нужно готовиться к лесопожарному сезону, усиливать профилактические меры и решать множество других актуальных задач. Это с одной стороны.

А с другой – мы должны исходить из простого факта, что остановить распространение коронавируса невозможно. По утверждениям медиков и вирусологов, вирус пришел к нам навсегда, и с течением времени переболеют им многие, а точнее, даже большинство населения, как переболеют обычным гриппом.

Но необходимо иметь в виду, что для абсолютного большинства переболевших он не будет представлять фатальной опасности для жизни и здоровья. Это радует. Главная наша задача – не допустить резкого всплеска, вспышки этого вируса, что означало бы опасность перегрузить систему здравоохранения со всеми вытекающими последствиями. Это как на спуске с горы на автомобиле – нам нужно понимать, что мы обязательно должны спуститься, но в тоже время не позволить этому автомобилю развить недопустимо высокую скорость.

Что касается ситуации сегодня в Красноярском крае. Общеизвестно, что количество заболевших на старте, скорее всего, будет пропорционально тому, на каком месте находится край по числу въехавших в него из-за границы.

Мы входили в первую десятку, точнее были на восьмом месте, и сегодня со своими 110-ю инфицированными край также держится в десятке. Затем этот процесс может приобретать и иные формы, но, судя по всему, в этой десятке нам и предстоит пройти ближайшие месяцы.

Какие выводы нужно сделать? Первое. Скорее всего, в течение этой неделе край перейдёт на оказание медицинской помощи заболевшим в амбулаторной форме. Для этого есть все основания. Мы по зарубежному опыту, по российскому опыту хорошо знали о том, что госпитализации будут требовать не более 10% или 20% заболевших. И факт того, что у нас тяжёлых случаев буквально единицы, является наглядным тому подтверждением.

Сегодня на аппаратах ИВЛ находятся из 110 человек двое наших красноярцев пожилого возраста – одному 80 лет, другому 66. Поэтому когда наши инфицированные земляки-красноярцы будут иногда не иметь симптомов, а иногда переживать это заболевание как обычные ОРВИ и грипп, они не будут госпитализированы, а будут находиться дома под наблюдением врачей, под наблюдением поликлиник.

Второй вопрос, который из этого вытекает – мы должны дать возможность людям чувствовать себя более свободно при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Что я имею в виду: вот приближается дачный сезон, и не разрешить людям посещать дачные участки, конечно, нельзя.

Поэтому я подписываю сегодня указ, который позволяет это делать, но при этом вовсе не означает, что ездить надо, что называется, туда-сюда. Приехать, сделать какую-то работу, поздороваться с соседями, желательно помахав им рукой, и не вступать в близкий контакт.

Ну и, конечно же, есть определённое разрешение – думаю, мы уже можем его сделать для тех, кто гуляет со своими ребятишками, желательно в закрытых колясках.

По-видимому, мы можем разрешить и прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, но с соблюдением социальной дистанции и в одиночку. Исключение будут сделано для тех, кто проживает в одной семье.

И третий момент, о котором бы я также хотел сказать. Мы переходим на новую систему выдачи пропусков, они станут у нас на этой неделе электронными. Но в тестовом режиме будет работать как новая, технически совершенная система, так и старая с теми самыми объяснительными, которые граждане писали загодя, выходя на улицу. Введение такой пропускной системы ни в коей мере не должно увеличивать количество ограничений, а сделать просто эту систему более надёжной и совершенной.

В заключение я бы хотел вам сказать нечто очень важное. Мы должны следить за плавным развитием этой ситуации. И в том случае, если совместными усилиями нам не удастся обеспечить её контролируемое течение, мы будем вынуждены резко нажать на тормоза. То есть ввести полный карантин, с запретом работы предприятий, учреждений, с запретом выхода из дома для того, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля. Всё это будет зависеть от нас с вами. Зависеть от того, насколько ответственно мы будем подходить к своему поведению, насколько ответственно будем соблюдать все требования и рекомендации, которые дают нам вирусологи и врачи. Поэтому я искренне желаю всем вам выдержки, оптимизма, и, конечно, желаю вам здоровья!

И всё-таки – постарайтесь не выходить из дома. Спасибо».