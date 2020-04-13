Карта распространения коронавируса в Красноярском крае: COVID-19 проник в 21 муниципалитет

Новая коронавирусная инфекция охватила 21 муниципалитет в Красноярском крае. Напомним, по состоянию на 14 часов 13 апреля количество заразившихся достигло 110, это еще плюс пять человек за сутки, информируют в оперативном штабе. Вместе с тем растет и количество выздоровевших, сейчас их 17 (+9 за сутки).

Итак, всего зарегистрировано заболевших: в Красноярске 79 (за сутки +17), Дивногорске 4 (+1), Сосновоборске 2, Канске 3 (+2), Назарове 1 (+1), Норильске 2, Енисейске 1, Шарыпове 1, Зеленогорске 1, Железногорске 3, (+1), Емельяновском районе 1 (+1), Большемуртинском 1 (+1), Шушенском 1 (+1), Енисейском и Новоселовском по 2, в Балахтинском, курагинском, Пировском, Ермаковском, Иланском, Абанском – по 1.

Въезды и выезды во многие муниципалитеты ограничены.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих., - подчеркивают в управлении. - Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

По вопросам противодействия коронавирусной инфекции можно обращаться на круглосуточную «горячую линию» – 8 800 100 56 53.