2020-04-09T08:13:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика сметности от коронавируса в Красноярске на 9 апреля 2020 года: официально подтверждено 39 случаев заражения COVID-19

Рассказываем о количестве смертельных исходах из-за COVID-19 в Красноярске
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Статистика смертности от коронавируса в КрасноярскеСтатистика смертности от коронавируса в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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По официальным данным на 9 апреля 2020 года в Красноярске установлено 39 случаев заражения, из них 8 успешно вылечены. Еще 4 человека, с подозрением на COVID-19, ждут результатов анализа из лаборатории «Вектор» (г. Новосибирск). Летальных исходов от коронавирусной инфекции в Красноярске и крае - нет.

В Красноярске под наблюдением врачей находят еще 4909 человек. За минувшие сутки к ним добавились 209 жителей Красноярска, а 902 были сняты с наблюдения.

С 28 марта в Красноярске ввели режим самоизоляции (действует до особого распоряжения об отмене). Жители города и края не выходят на улицу без необходимости. Работают только те предприятия, которые включены в особый список, подписанный губернатором Красноярского края.

Жителям города рекомендуют оставаться дома, но в случае экстренной необходимости покидать жилье можно только при наличии объяснительной и документа, удостоверяющего вашу личность.

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В правительстве Красноярского края опубликовали разъяснение, при каком условии можно выйти из дома, если это не поход в ближайший магазин, аптеку или до места работы. В этом случае нужно иметь самостоятельно составленную объяснительную. (Подробности)

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В Красноярске и крае определили правила соблюдения режима самоизоляции. Теперь из дома нельзя выходить без соответствующей справки или объяснительной. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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