Кому можно работать в период самоизоляции в Красноярске: приводим расширенный список
Стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в ранее подписанный указ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».
Один из пунктов этого указа касается расширения списка предприятий и организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции. Приводим по списку организации, на которые не распространяется ограничения:
- Непрерывно действующие организации (энергетика, теплоснабжение, гидротехника, сельское хозяйство, доставку медицинских товаров);
- Медицинские организации
- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС
- Фирмы по неотложным ремонтным и погрузочно-разгрузочным работам;
- Финансовые организации, предоставляющие неотложных услуги (по расчетам и платежам);
- Ветеринарные клиники
- Организации ЖКХ;
- Производство и доставка продовольственных товаров;
- Транспорт и логистика;
- Строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
- Организация дорожной отрасли;
- Лесозаготовительные организации;
- Услуги IT и связи;
- Похоронные товары и услуг;
- Гостиницы;
- Сельское хозяйство;
- Производители СИЗ, дезинфицирующих средств, лекарств и товаров медицинского назначения;
- Нефтеперерабатка и металлургия;
- Организации, оказывающие услуги по дезинфекции помещений и общественных пространств;
- СМИ;
- Нотариусы для действий экстренного и неотложного характера.
Напомним, что запрет не касается магазинов, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также их доставки, экстренных служб, социальных учреждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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