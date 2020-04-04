Кому можно работать в период самоизоляции в Красноярске: приводим расширенный список

Стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в ранее подписанный указ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

Один из пунктов этого указа касается расширения списка предприятий и организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции. Приводим по списку организации, на которые не распространяется ограничения:

- Непрерывно действующие организации (энергетика, теплоснабжение, гидротехника, сельское хозяйство, доставку медицинских товаров);

- Медицинские организации

- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС

- Фирмы по неотложным ремонтным и погрузочно-разгрузочным работам;

- Финансовые организации, предоставляющие неотложных услуги (по расчетам и платежам);

- Ветеринарные клиники

- Организации ЖКХ;

- Производство и доставка продовольственных товаров;

- Транспорт и логистика;

- Строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

- Организация дорожной отрасли;

- Лесозаготовительные организации;

- Услуги IT и связи;

- Похоронные товары и услуг;

- Гостиницы;

- Сельское хозяйство;

- Производители СИЗ, дезинфицирующих средств, лекарств и товаров медицинского назначения;

- Нефтеперерабатка и металлургия;

- Организации, оказывающие услуги по дезинфекции помещений и общественных пространств;

- СМИ;

- Нотариусы для действий экстренного и неотложного характера.

Напомним, что запрет не касается магазинов, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также их доставки, экстренных служб, социальных учреждений.

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