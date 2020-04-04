2020-04-04T13:49:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Кому можно работать в период самоизоляции в Красноярске: приводим расширенный список

Каким организациям разрешено работать в период самоизоляции до конца апреля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Кому можно работать в период самоизоляции в Красноярске: приводим расширенный списокКому можно работать в период самоизоляции в Красноярске: приводим расширенный списокФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в ранее подписанный указ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

Один из пунктов этого указа касается расширения списка предприятий и организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции. Приводим по списку организации, на которые не распространяется ограничения:

- Непрерывно действующие организации (энергетика, теплоснабжение, гидротехника, сельское хозяйство, доставку медицинских товаров);

- Медицинские организации

- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС

- Фирмы по неотложным ремонтным и погрузочно-разгрузочным работам;

- Финансовые организации, предоставляющие неотложных услуги (по расчетам и платежам);

- Ветеринарные клиники

- Организации ЖКХ;

- Производство и доставка продовольственных товаров;

- Транспорт и логистика;

- Строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

- Организация дорожной отрасли;

- Лесозаготовительные организации;

- Услуги IT и связи;

- Похоронные товары и услуг;

- Гостиницы;

- Сельское хозяйство;

- Производители СИЗ, дезинфицирующих средств, лекарств и товаров медицинского назначения;

- Нефтеперерабатка и металлургия;

- Организации, оказывающие услуги по дезинфекции помещений и общественных пространств;

- СМИ;

- Нотариусы для действий экстренного и неотложного характера.

Напомним, что запрет не касается магазинов, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также их доставки, экстренных служб, социальных учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обращение губернатора Александра Усса к жителям Красноярского края в связи с режимом самоизоляции: какую помощь получит население и бизнес

Глава региона рассказал о мерах борьбы с коронавирусом на местном уровне (подробнее)

Справка о работе на время самоизоляции в Красноярском крае: как получить пропуск для выхода из дома

В Красноярске с 1 апреля 2020 года введен режим самоизоляции. Во время соблюдения этого режима жители города могут покидать свое жилище только в определенных случаях (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Красноярске: двух больных перевели на кислородную поддержку
В Красноярске камазисты устроили ночные гонки на публику
Коронавирус с Хакасии, последние данные на 4 апреля: 3 заболевших, 807 под медицинским наблюдением
В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
В Красноярске на Взлетке меняется схема движения
В Красноярском краевом перинатальном центре в марте родилось 275 малышей
Участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» Ярослава Глазунова: «Мечтаю стать олимпийской чемпионкой»
Как изменится финансовое положение красноярцев во время режима самоизоляции
«Алиса, подбери кредитную карту»
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Школьники Красноярского края вместо горячего питания получат продуктовые наборы во время режима самоизоляции
Социальные выплаты в Красноярском крае в период самоизоляции: кому и когда они положены
Отмена платы за капитальный ремонт в период самоизоляции в Красноярске: кому и когда могут отменить платежи
В Красноярске сбежал осужденный, объявлено вознаграждение за информацию о нем
Общественная палата Красноярска попросила Владимира Путина ввести режим ЧС