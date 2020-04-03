Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции в Красноярске: шаблон объяснительной, без которой нельзя выходить из квартиры

В правительстве Красноярского края опубликовали разъяснение, при каком условии можно выйти из дома, если это не поход в ближайший магазин, аптеку или до места работы. В этом случае нужно иметь самостоятельно составленную объяснительную.

Есть четкий список причин, по которым вы можете выйти из дома: до ближайшего магазина, аптеки, поехать на работу и обратно, если ваше предприятие не входит в список тех, кому надлежит закрыться. Кстати, в этом случае на работе вам должны выдать специальный пропуск. Оформляется он работодателем – скачивается стандартный бланк, заполняются личные данные сотрудника, ставится печать.

А если возникла особая ситуация. По которой вам нужно выйти из дома, но пропуска на перемещение по городу нет?

Как разъясняют региональные власти, в этом случае надо иметь при себе объяснительную – куда и зачем вы направляетесь. К таким случаям может относиться: забрать ребенка, привезти продукты престарелым родителям, даже на дачу можно добраться при наличии соответствующей объяснительной. Подчеркнем – это должна быть веская причина, а, скажем, не выезд на шашлыки.

Шаблон объяснительной для выхода из дома в Красноярске

«Комсомольская правда» проконсультировалась с юристами и подготовила образец типовой объяснительной. Вы можете скачать его с нашего сайта, распечатать и заполнить, или переписать от руки.

- В объяснительной обязательно должны быть имя, фамилия, отчества, паспортные данные с пропиской, - комментирует адвокат Николай Алмаев (Красноярск). - Далее указываете причину. Внизу ставите дату и подпись. Очевидно, каждый раз, когда вы выходите из дома, вам придется писать новую бумагу, потому что меняется дата, возможно, причина. Также, если вас остановят проверяющие, они заберут эту объяснительную. На самом деле, введение режима подобных объяснительных – правильное решение. Это экономит время, в случае, если вас остановят, не придется давать объяснения устно, долго заполнять бумаги. Во-вторых, вы сами, составляя объяснительную, еще раз задумаетесь и оцените – так ли велика необходимость выйти из дома. Всем непросто пережить период изоляции, но как показывает опыт Китая, Европы, это самое действенное средство. От этого прежде всего зависит, насколько долго затянется сложный период а се мы заинтересованы, чтобы это как можно быстрее закончилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Справка о работе на время самоизоляции в Красноярском крае: как получить пропуск для выхода из дома

В Красноярске с 1 апреля 2020 года введен режим самоизоляции. Во время соблюдения этого режима жители города могут покидать свое жилище только в определенных случаях: (Подробности)