2020-04-03T20:23:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 4 апреля 2020 года: за сутки под наблюдение взято 200 человек

Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 4 апреля 2020 года
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Нерабочие дни в Красноярском крае продлены до 30 апреляНерабочие дни в Красноярском крае продлены до 30 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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На 4 апреля в Красноярске официально зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом. Из них 4 успешно выписаны из больницы. Под наблюдением у врачей находится 10115 человек, в основном всем они прибыли из других стран.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что 13 человек (52 %), из числа заболевших, прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, 12 человек (48 %) не выезжали за пределы Красноярского края. Среди заболевших 72 % составляют граждане от 18 до 45 лет (18 человек), от 46 до 65 лет – 12 % (3 человека), старше 65 лет и до 18 лет – по 8% (по 2 человека).

На данный момент обследовано всего 8277 человек, из них за последние сутки обследовано 856.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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