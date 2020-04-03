2020-04-03T11:39:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Отсрочка по кредиту в период самоизоляции в Красноярске: не все банки согласны идти навстречу заемщикам

Рассказываем, можно ли получить отсрочку по кредиту в период самоизоляции в Красноярске и какие банки готовы пойти навстречу клиентам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как получить отсрочку по кредиту в период самоизоляции в Красноярске: не все банки согласны идти навстречу заемщикамКак получить отсрочку по кредиту в период самоизоляции в Красноярске: не все банки согласны идти навстречу заемщикамФото: Мария ЛЕНЦ
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В России до конца апреля – одна большая нерабочая неделя. В Красноярском крае к тому же объявлен режим всеобщей самоизоляции. Работают только те организации, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность горожан – магазины, аптеки, коммунальщики, сотрудники полиции, медики, а также крупные предприятия, поддерживающие экономическую стабильность города и края.

Таким образом, сейчас дома на самоизоляции находятся сотни тысяч красноярцев. У многих есть кредиты – потребительские или ипотечные. Как выйти из положения, чтобы не оказаться в черном списке у банков? Да и сами банки активно готовятся к последствиям. Одни категоричны и требуют вносить платежи день в день, в обычном режиме. Другие готовы на уступки – собрать информацию о них помогает руководитель портала «Финансист» Анастасия Потекина.

«Альфа-Банк» запускает программу помощи частным клиентам, потерявшим возможность вовремя платить по кредиту из-за коронавирусной эпидемии. Причины: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин. Отсрочка – от 1 до 2 месяцев. Также до 2 месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, но с условием ежемесячного погашения процентов.

Банк ВТБ: все заемщики, которые ушли на больничный в результате COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Все подтверждающие документы будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр. Заемщики, которые понесли финансовые потери в результате распространения пандемии, могут рассчитывать на отсрочку платежа, изменение срока кредита, снижение ставки – решение по каждому обращению принимается индивидуально.

Банк «Открытие» для физических лиц устраивает кредитные каникулы на срок до 3х месяцев. В течение этого времени заемщик будет полностью освобожден от уплаты ежемесячного платежа по ипотеке или потребительскому кредиту. Кредитными каникулами смогут воспользоваться клиенты, имеющие больничный лист сроком 10 и более дней или документальное подтверждение падения дохода более чем на 30%.

«Промсвязьбанк» готов реструктурировать задолженность клиентов, пострадавших от коронавируса, и предоставить им кредитные каникулы на срок до двух месяцев.

Сбербанк также предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от COVID-19. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Основание для кредитных каникул: лечение от коронавируса либо реабилитация, нахождение в карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19.

«Россельхозбанк» может предоставить отсрочку по погашению кредитных обязательств сроком до 3 месяцев. Нужно представить документ, подтверждающий наличие у одного из заемщиков коронавирусной инфекции или нахождение на карантине.

Енисейский объединенный банк может рассмотреть реструктуризацию задолженности, отмену штрафных санкций и комиссий за допущенные нарушения графика платежей и иных условий кредитного договора в срок до 30 сентября 2020 года.

Банк «Уралсиб» готов в индивидуальном порядке рассмотреть различные способы реструктуризации кредитной задолженности, включая возможность временного снижения ежемесячных платежей или предоставления ипотечных каникул, осуществляемые в рамках установленной законодательством процедуры.

«Газпромбанк» для своих заемщиков, доходы которых упали более чем на 30%, в ближайшее время введет кредитные каникулы. Возможность отсрочки платежей будет рассматриваться в индивидуальном порядке – но только для клиентов, пострадавших от коронавирусной инфекции, находящимся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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