2020-04-03T14:30:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Тест на коронавирус в Красноярске: где пройти, куда обратиться и сколько будет стоить

Рассказываем, где можно пройти тест на коронавирус в Красноярске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как пройти тест на коронавирус в период самоизоляции в КрасноярскеКак пройти тест на коронавирус в период самоизоляции в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора в Красноярском крае зарегистрировано 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ожидают уточненного диагноза еще 3 человека. При этом, как отмечают эпидемиологи, только 13 человек привезли инфекцию из-за границы. 12 пациентов подхватили ее уже здесь, контактируя с носителями. Причем у некоторых заболевание проходит в легкой форме, без очевидных симптомов. У жителей края возникает закономерный вопрос: а можно ли провериться самостоятельно – чтобы уж знать наверняка, подхватил заразу или нет?

До недавнего времени в Красноярском крае первичное тестирование проводилось только в одном месте – в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае (Роспотребнадзор). Сейчас этим занимаются пять лабораторий. Помимо Центра, в Красноярске: Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА, Центр лабораторных технологий «АБВ» м Перинатальный центр Красноярской краевой детской больницы. И одна лаборатория в Норильске – в стенах межрайонной детской больницы.

В день лаборатории обрабатывают до 1000 анализов. Проверяют:

- прибывших из-за рубежа с симптомами коронавируса

- тех, кто контактировал с больными

-поступивших в обсерватор

- пациентов с внебольничной пневмоний (в том числе умерших)

- больных ОРВИ в рамках мониторинговых исследований

- лиц старше 65 с респираторными симптомами

- медицинских работников, имеющих риск инфицирования (один раз в неделю, а проявлении симптомов - немедленно)

- лиц и персонала в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН РФ и т.д.).

Все пять лабораторий выполняют тестирование исключительно по госзаданию. То есть проверяют те биоматериалы, которые поступают от медицинских учреждений. Таким образом, прийти в лабораторию и сделать тест на коронавирус по собственной инициативе частному лицу нельзя. Даже за деньги.

Напомним телефон горячей линии, на который можно задать любой вопрос по коронавирусу: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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