2020-04-03T09:04:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Прием у ветеринара в Красноярске в период самоизоляции: в каких случаях можно выходить из дома и какую справку иметь при себе

Рассказываем, как в условиях самоизоляции в Красноярске попасть на прием к ветеринару с вашим питомцем
Татьяна РЯБИНИНА
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И, кстати, собаки уже начали приносить домой клещей! Будьте осторожны!И, кстати, собаки уже начали приносить домой клещей! Будьте осторожны!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Администрация края опубликовала на официальном сайте разъяснения по поводу режима самоизоляции и его соблюдения. К числу случаев, когда можно выйти из дома, относится и необходимость получения экстренной медицинской помощи. А что делать, если тяжело заболел питомец?

На этот счет тоже есть разъяснение. Если ваш питомец нуждается в экстренной помощи, то вам нужно составить объяснительную, в которой указать ФИО, дату, адрес, причину прерывания режима самоизоляции, время возвращения домой, маршрут следования. Записку необходимо предоставить сотрудникам полиции, если они остановят вас и вашего питомца.

И весь период режима самоизоляции нужно носить с собой паспорт. Он обязателен, если вас остановит полиция.

АКТУАЛЬНО

Стало известно, как будут работать жилищно-коммунальные службы Красноярска в условиях режима самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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