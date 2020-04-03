Прием у ветеринара в Красноярске в период самоизоляции: в каких случаях можно выходить из дома и какую справку иметь при себе
Администрация края опубликовала на официальном сайте разъяснения по поводу режима самоизоляции и его соблюдения. К числу случаев, когда можно выйти из дома, относится и необходимость получения экстренной медицинской помощи. А что делать, если тяжело заболел питомец?
На этот счет тоже есть разъяснение. Если ваш питомец нуждается в экстренной помощи, то вам нужно составить объяснительную, в которой указать ФИО, дату, адрес, причину прерывания режима самоизоляции, время возвращения домой, маршрут следования. Записку необходимо предоставить сотрудникам полиции, если они остановят вас и вашего питомца.
И весь период режима самоизоляции нужно носить с собой паспорт. Он обязателен, если вас остановит полиция.
АКТУАЛЬНО
Стало известно, как будут работать жилищно-коммунальные службы Красноярска в условиях режима самоизоляции
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»