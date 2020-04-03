Прием у ветеринара в Красноярске в период самоизоляции: в каких случаях можно выходить из дома и какую справку иметь при себе

Администрация края опубликовала на официальном сайте разъяснения по поводу режима самоизоляции и его соблюдения. К числу случаев, когда можно выйти из дома, относится и необходимость получения экстренной медицинской помощи. А что делать, если тяжело заболел питомец?

На этот счет тоже есть разъяснение. Если ваш питомец нуждается в экстренной помощи, то вам нужно составить объяснительную, в которой указать ФИО, дату, адрес, причину прерывания режима самоизоляции, время возвращения домой, маршрут следования. Записку необходимо предоставить сотрудникам полиции, если они остановят вас и вашего питомца.

И весь период режима самоизоляции нужно носить с собой паспорт. Он обязателен, если вас остановит полиция.

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