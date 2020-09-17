В Красноярске частная клиника, где при пожаре погибли 4 человека, не имела лицензии на стационарное лечение

В частной наркологической клинике «Чистый город» оказывали услуги стационара без лицензии Фото: Мария ЛЕНЦ

Начали вскрывать многочисленные нарушения в работе красноярской наркологической клиники «Чистый город», в которой во время ночного пожара погибли четыре пациента. Здесь не имели права оказывать стационарную медпомощь, но они работали без лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, около четырех часов утра 17 сентября загорелась частная наркологическая клиника в центре Красноярска. Во время тушения пожарные обнаружили в одной из палат четырех погибших.

Пожар произошел в 4.35 по местному времени Фото: Мария ЛЕНЦ

Амбулаторное лечение, это как? В условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. Стационарная помощь - это медицинская помощь, оказываемая в условиях, предусматривающих круглосуточное пребывание пациента в учреждении. Пожар произошел ночью, в этот момент в клинике находился не только персонал.

- На момент возгорания в клинике находилось 16 пациентов и четыре сотрудника из обслуживающего персонала, - рассказала Ольга Шаманская, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ. – Тем, кто находился на цокольном этаже, удалось спастись, а вот люди, находившиеся в палате на первом этаже, погибли.

То, что в клинике лечили в стационарных условиях «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердила и родственница одного из пациентов этого учреждения, который ранее пытался избавиться от зависимости в этой клинике:

«Муж два дня лежал… Колют уколы, капельницы, человек, как овощ. Чтобы буйным не был. Я когда на следующий день пришла навестить его, пыталась понять, он лечится или наоборот?! Потом еще дня три такой вот… Со странными глазами».

Задержанный директор клиники. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

После пожара было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках его расследования уже задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город». Также следователи опрашивают сотрудников центра, пациентов, очевидцев, свидетелей, изъята необходимая документация. Назначены биологические, пожаро - технические и другие экспертизы.

Также после вскрывшихся нарушений министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил территориальному органу Росздравнадзора по Красноярскому краю проверить частную наркологическую клинику «Чистый город». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Красноярске задержали директора наркологической клиники, где при пожаре погибли четыре человека

Следователи возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас 45-летнюю женщину-руководителя допрашивают следователи. Также опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Вызвали на допрос других сотрудников клиники (подробнее)

Появилось видео пожара в красноярском частном наркоцентре, в котором погибли четыре пациента

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