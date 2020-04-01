Социальная дистанция в Красноярске: какие существуют нормы и для чего необходима
В Красноярском крае с 1 апреля 2020 года Указом губернатора Красноярского края введен режим всеобщей самоизоляции. Отвечаем на самые важные вопросы на основании пунктов указа.
Согласно постановлению губернатора Красноярского края о введении на территории Красноярского края режима самоизоляции, необходимо:
- Не приближаться к другим людям на улицах, в магазинах, других общественных местах ближе чем на 1,5 метра, в том числе в автобусах.
- Магазинам рекомендовано специальными разделительными полосами обозначить места безопасного расстояния при очередях на кассах.
Также важно носить защитную маску, меняя ее каждые два часа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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