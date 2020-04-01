2020-04-01T11:51:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Красноярске: какие штрафы предусмотрены

1 апреля в связи с распространением коронавируса 2020 вступил в силу Указ о всеобщей самоизоляции. Рассказываем, какие штрафы предусмотрены за нарушение домашнего режима самоизоляции
Анна СИМОВА
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С 1 апреля 2020 года в Красноярске введен режим самоизоляцииС 1 апреля 2020 года в Красноярске введен режим самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 1 апреля заработал режим всеобщей самоизоляции, соответствующий Указ подписал накануне губернатор Красноярского края Александр Усс. Один из самых часто задаваемых вопросов – как будут ловить нарушителей, каковы суммы штрафов? Разъяснения дал Владимир Юрченко, начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю:

- Согласно Закона Красноярского края «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий» людям грозит штраф за несоблюдение карантинного режима. Обычного человека могут оштрафовать на сумму до 1 тысячи рублей; должностное лицо – до 4 тысяч рублей; штраф для организации – до 30 тысяч рублей. Не исключено, что размеры штрафа будут увеличены.

Чего нельзя делать?

- покидать место жительства, если вы не работаете на предприятии, для которого предусмотрены исключения,

Можно:

- Ходить в ближайшие магазины, аптеки, выбрасывать мусор и выгуливать домашних животных не далее, чем в ста метрах от дома.

ДОСЛОВНО

Владимир Юрченко, руководитель пресс-службы ГУ МВД России По Красноярскому краю:

- В целях надлежащего расчета сил и технических средств в ГУ МВД по Красноярскому краю проработаны все организационные мероприятия по выполнению поставленных задач в любой ситуации. Мы увеличили количество сил и средств в полтора раза на улицах и в общественных местах. При несении службы на постах, в патрулях, на участках обслуживания полицейские проводят профилактическую работу с населением по исполнению требований указа губернатора».

Алгоритм действий полицейских пока следующий: гражданин, гуляющий по улице, в парке или другом общественном месте, должен объяснить стражу правопорядка цель своего нахождения. Полицейский же, в свою очередь, должен разъяснить требования указа губернатора и предупредить о необходимости выполнения этих требований и ответственности за их нарушения.

Пока главная задача полицейских – предупредить граждан о нарушении. Но вскоре могут действительно начать штрафовать. Материалы, собранные сотрудниками полиции, будут направляться административным комиссиям муниципальных образований для принятия решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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