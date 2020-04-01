Можно ли ездить на работу в Красноярске в период самоизоляции

В Красноярском крае 31 марта 2020 года Указом губернатора Красноярского края введен режим всеобщей самоизоляции. В нем есть перечень организаций, работа которых прекращена в связи с коронавирусом 2020. Если ваше предприятие не входит в список, вы имеете право перемещаться на работу и обратно, но! Всем работодателям настоятельно рекомендуют перевести сотрудников на «дистанционку».

Какие предприятия находятся в списке тех, чья деятельность приостановлена (основной список):

- Организации, которые проводят досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные и прочие мероприятия.

В том числе - в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

- Все объекты массового отдыха,

- Торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, товаров первой необходимости.

- Все образовательные учреждения.

Кому можно работать:

- Маршруточникам, таксистам

- Службам доставки, в том числе продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости

- Медикам, полицейским, сотрудникам Росгвардии (всем оперативным службам)

- Сотрудникам органов власти, депутатам, официальным представителям общественных организаций

- Работникам коммунальных и аварийных служб.

Добавим, что до 6 апреля правительство края должно будет разработать порядок контроля над соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом. А также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений.

Что касается СМИ:

На региональных властях также лежит обязательство информировать людей через журналистов обо всей оперативной обстановке, доносить максимум необходимой сейчас информации.

Так что мы, как и наши коллеги, сейчас как многие – на передовой. Но соблюдаем все меры безопасности, ведь наш собственный пример – самое лучшее, пожалуй, информирование.

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