Можно ли ездить на работу в Красноярске в период самоизоляции
В Красноярском крае 31 марта 2020 года Указом губернатора Красноярского края введен режим всеобщей самоизоляции. В нем есть перечень организаций, работа которых прекращена в связи с коронавирусом 2020. Если ваше предприятие не входит в список, вы имеете право перемещаться на работу и обратно, но! Всем работодателям настоятельно рекомендуют перевести сотрудников на «дистанционку».
Какие предприятия находятся в списке тех, чья деятельность приостановлена (основной список):
- Организации, которые проводят досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные и прочие мероприятия.
В том числе - в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.
- Все объекты массового отдыха,
- Торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, товаров первой необходимости.
- Все образовательные учреждения.
Кому можно работать:
- Маршруточникам, таксистам
- Службам доставки, в том числе продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости
- Медикам, полицейским, сотрудникам Росгвардии (всем оперативным службам)
- Сотрудникам органов власти, депутатам, официальным представителям общественных организаций
- Работникам коммунальных и аварийных служб.
Добавим, что до 6 апреля правительство края должно будет разработать порядок контроля над соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом. А также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений.
Что касается СМИ:
На региональных властях также лежит обязательство информировать людей через журналистов обо всей оперативной обстановке, доносить максимум необходимой сейчас информации.
Так что мы, как и наши коллеги, сейчас как многие – на передовой. Но соблюдаем все меры безопасности, ведь наш собственный пример – самое лучшее, пожалуй, информирование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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