2020-04-01T07:08:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Причины выхода из квартиры в Красноярске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

Рассказываем, какие причины выхода из Квартины в Красноярске во время самоизоляции из-за коронавируса 2020
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Рассказываем причины выхода из квартиры в Красноярске во время самоизоляцииРассказываем причины выхода из квартиры в Красноярске во время самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае с 1 апреля 2020 года Указом губернатора Красноярского края введен режим всеобщей самоизоляции. Отвечаем на самые важные вопросы на основании пунктов указа.

С 1 до 5 апреля 2020 года нельзя выходить из дома, за исключением случаев:

- Обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью.

- Следования к месту (от места) работы, если она не приостановлена в соответствии с постановлением; разрешены транспортные услуги такси, автобусы, также доставка на дом продуктов питания и готовой еды, медикаментов, товаров другого назначения.

- Можно выходить в ближайшие магазины для покупки продуктов и товаров первой необходимости.

- Можно выгуливать домашних животных, но не дальше чем на 100 метров от вашего жилья.

- Можно выносить мусор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 1 апреля 2020: всего 14 заболевших, новых не выявили

По данным регионального Роспотребнадзора на утро 9 часов утра 1 апреля в Красноярске зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом. Таким образом, за сутки количество их не изменилось. Из них 4 человека уже выздоровели, их выписали и направили домой.

Под подозрением на заболевание по-прежнему находятся 12 человек, они ждут подтверждения диагноза из лаборатории Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Под медицинское наблюдение взято 11196 человек (за сутки + 1110 человек) (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главный инфекционист Красноярского края Елена Тихонова рассказала, почему 2/3 населения края могут переболеть коронавирусом
Откуда такие прогнозируемые цифры – 2/3 населения? Кто вообще входит в группу риска? Кого, в первую очередь, стоит отправить на домашний карантин?
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24