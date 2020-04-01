Причины выхода из квартиры в Красноярске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

В Красноярском крае с 1 апреля 2020 года Указом губернатора Красноярского края введен режим всеобщей самоизоляции. Отвечаем на самые важные вопросы на основании пунктов указа.

С 1 до 5 апреля 2020 года нельзя выходить из дома, за исключением случаев:

- Обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью.

- Следования к месту (от места) работы, если она не приостановлена в соответствии с постановлением; разрешены транспортные услуги такси, автобусы, также доставка на дом продуктов питания и готовой еды, медикаментов, товаров другого назначения.

- Можно выходить в ближайшие магазины для покупки продуктов и товаров первой необходимости.

- Можно выгуливать домашних животных, но не дальше чем на 100 метров от вашего жилья.

- Можно выносить мусор.

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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 1 апреля 2020: всего 14 заболевших, новых не выявили

По данным регионального Роспотребнадзора на утро 9 часов утра 1 апреля в Красноярске зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом. Таким образом, за сутки количество их не изменилось. Из них 4 человека уже выздоровели, их выписали и направили домой.

Под подозрением на заболевание по-прежнему находятся 12 человек, они ждут подтверждения диагноза из лаборатории Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Под медицинское наблюдение взято 11196 человек (за сутки + 1110 человек) (подробнее).