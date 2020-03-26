О хакасском маньяке, жертвами которого за 5 лет стали 10 женщин, снимут сериал

О хакасском маньяке Дмитрии Лебеде, который получил пожизненный срок за нападения, убийства и изнасилования 10 женщин, снимут сериал. За его создание берутся режиссер Дарья Жук (фильм "Хрусталь", сериал "Содержанки-2"), сценарист Сергей Калужанов ("Время первых", "Пять невесть") и продюсер Александр Роднянский ("Девятая рота", "Водитель для Веры", "Левиафан", "Нелюбовь"). Проект будет называться «Мерзлая земля». Об этом сам продюсер сообщил на своей странице в «Инстаграме»:

«Мини-сериал «Мерзлая земля» основан на блистательном журналистском расследовании Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз». Это захватывающее и одновременно страшное чтение об истории поиска серийного убийцы и насильника Дмитрия Лебедя. Но это не только остросюжетный триллер о поиске маньяка, но и драма об одиночестве женщин, оказавшихся жертвами насилия. Полиция равнодушно игнорировала обращения жертв изнасилования и настоящее следствие началось лишь после того, как насильник превратился в серийного убийцу».

Авторы будущего многосерийного фильма обещают, что не станут фокусироваться на изощренном кровавом насилии. Они покажут историю глазами женщины невесты серийного убийцы, которая до конца отказывалась верить в его вину.

О Дмитрии Лебеде узнали в сентябре 2017 года, после убийства 24-летней Оксаны Литвиновой. Она была его последней жертвой. Тело девушки нашли после трехнедельных поисков – в лесополосе недалеко от города Минусинска. Убийца надругался над девушкой и задушил, а затем присыпал сухой травой. Вскоре после этого в ломбарде нашли золотые украшения Оксаны, а работник ломбарда запомнил, кто их принес.

Когда Лебедя задержали по подозрению в убийстве, его невеста не могла в это поверить (та самая, от имени которого и пойдет повествование в будущем сериале). В ее глазах избранник был тихим и совершенно безобидным таксистом.

Но когда следователи начали раскручивать уголовное дело, впору было ужаснуться: эпизоды посыпались один за другим. Были раскрыты три похожих убийства прошлых лет. В следком потянулись женщины, которые рассказывали: на них напали, изнасиловали и пытались расправиться. И все указывали на Лебедя. Как оказалось, первое свое убийство он совершил в июне 2012 года.

Итого на совести хакасского маньяка 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 4 убийства женщин, сопряженные с изнасилованием. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет.

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