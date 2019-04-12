Абаканский душитель: «Я прошу прощения у родственников тех, кого убил...»

В зале суда 33-летний Дмитрий Лебедь вел себя тихо: сидел, натянув на голову капюшон серой толстовки. Прятал лицо от многочисленных журналистов и родственников своих жертв. Откровенно трусил, слушая последние слова судьи перед оглашением приговора.

Трудно поверить, что это тот самый зверь, на счету которого 15 нападений на девушек – среди них изнасилования, грабежи. И 4 убийства, - тех несчастных, которым вырваться из лап маньяка не удалось. Оставаясь не пойманным, он держал в страхе маленький патриархальный Абакан с населением в 184 000 жителей, целых пять лет, - с 2012 по 2017.

Следствие по делу Дмитрия Лебедя длилось два года, его задержали в 2017. А могли - намного раньше.

Бросили на остановке

24-летняя Оксана Литвинова жила в Абакане вместе с сестрой Анной (перебралась сюда из небольшого курортного поселка Шира – решила пытать счастья в городе, сняла квартиру, устроилась на работу в салон сотовой связи). Вечером 1 сентября 2017 года она отправилась на встречу с бывшими одноклассницами, сходить в кафе, поболтать, поделиться новостями. Сестру предупредила: «Вернусь поздно, не теряй!». Домой Оксана так и не вернулась.

Оксана была очень домашней девушкой, любила детей и мечтала иметь свою семью Фото: соцсети

Искали ее все: и полиция, и родственники, и совершенно незнакомые люди – по соцсетям разлетелась ориентировка. Первым делом, конечно, расспросили подруг.

- Нам по минутам почти удалось восстановить ее путь, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Галина, двоюродная сестра девушки. – Я сама с одноклассницами ее разговаривала и не один раз. Они сначала зашли в кафе «Арсенальное» (в деле есть видео, из которого понятно, что они там пробыли не больше 10 минут). Потом отправились в другое кафе - «Братское». Но и там надолго не задержались, вызвали такси. В машине оказалось, что налички у них нет, и водитель их высадил на первой попавшейся остановке. Там ее эти одноклассницы и бросили… Мы обошли все близлежащие дома и нашли женщину, которая видела, как Оксана там стояла. Она к грудному ребенку вставала, покормить. Вот и заметила девушку на остановке. Потом отлучилась к малышу, а когда снова глянула, Оксаны уже не было. Она села в машину к Лебедю…

Цепочка привела к таксисту быстро. Лебедь настолько осмелел, что спустя неделю после убийства спокойно пришел в один из абаканских ломбардов, сдавать золотое колечко, цепочку и серьги, принадлежащие Оксане. В ломбарде была ориентировка (их клеили по всему городу) с подробным описанием вещей девушки. И женщина, которая принимала товар, узнала их…

- А владелица украшений не против, что вы сдаете ее вещи? – спросила она, указывая на колечко.

- Эта уже не против, - усмехнулся Лебедь.

Все, кто знал Лебедя, в один голос говорят: по виду и не скажешь, что он серийный маньяк Фото: ИА Хакасия

В тот же день силовики задержали Лебедя рядом с его домом. Оперативники говорили, что он, завидев группу захвата, сразу понял: по его душу пришли. Попытался сбежать, но его догнали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/650661" frameborder="0"></iframe> Виктор, отец Анастасии Боргояковой.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Оказалось, это местный таксист. Был женат, двое детей. Правда, несколько лет назад жена от Лебедя ушла – как потом рассказала она оперативникам, боялась за свою жизнь. Лебедю нравилось ее «придушивать», и делал он это чрезвычайно жестоко.

Оксана

… Присыпанное землей травой и ветками тело Оксаны Литвиновой нашли 22 сентября 2017 в лесополосе, неподалеку от Минусинской ТЭЦ (от Абакана до Минусинска 20 минут езды – прим.авт). Оперативникам помогла система ГЛОНАС, с помощью которой восстановили маршрут машины Лебедя. Мать не смогла поехать на опознание. Близкие вообще боялись, что у женщины не выдержит сердце. Оксану узнала сестра - по маникюру…

За Лебедем потянулся кровавый след. Поначалу он сознался, затем стал отпираться: дескать, под давлением показания дал, не виновен, не того взяли. Но его решили проверить на причастность к другим исчезновениям девушек: Анастасии Боргояковой, Натальи Яковой, Анны Лашковой.

Настя

Тело 29-летней Анастасии Боргояковой нашли в начале ноября 2017 года.

Она пропала летом 2015-го. Отдыхала с мужем и подругой на даче, рассорились. На эмоциях выскочила из дома и села в первую попавшуюся машину… к Лебедю.

Анастасия Боргоякова. Фото: соцсети

- Два с половиной года я искал мою девочку каждый божий день, - Виктор Кичеев, отец Насти, не может сдержать слез. – Места себе не находил. Душа горела просто. Встану с утра - и за руль. Всю Хакасию перерыл… Верил, что найдется. Двое сыновей осталось, сейчас мы с матерью растим их. А я, знаете, верил, что доищусь правды, найду ее, кровиночку мою. Когда оперативники ее нашли, думаю: что же ты, доча, хоть бы знак мне какой дала… Но именно в этой части дороги я не смотрел.

... Настю нашли спустя два года после исчезновения. Останки девушки обнаружили 81-м километре Аскизского тракта, совсем рядом с дорогой, за густой стеной тальника. Каждый год 1 января, в день рождения Насти, ее отец приезжает сюда с цветами…

Тело Насти Боргояковой нашли на Аскизском тракте, в 80 километрах от Абакана. Убийца спрятал ее неподалеку от дороги, за тальникомФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Наташа

Еще одна жертва маньяка-таксиста Наталья Якова пропала в тот же год, что и Настя. 6 июня ушла из дома в Абакане, оставив двух дочерей с дедушкой, – чтобы приглядел. И как в воду канула.

- Я в то время как раз Настю искал свою. И когда узнал, что найдено тело, думал – она. Но в то же время исчезла еще одна девушка - Мария из аала Райково. Ее мать приехала и опознала тело… по кроссовкам. Ни экспертизы не сделали… ничего. А это Наталья Якова была, а никакая не Мария! Получилось, что Наталью похоронили под другой фамилией. Когда Лебедь начал давать признательные показания, и этот факт вскрылся, провели эксгумацию.

… Наталью нашли еще в 2015 году в июле, тоже на Аскизском тракте, в районе станции Хоных. Теперь она похоронена под своим именем.

Аня

22-летняя Анна Лашкова пропала летом 2012 года со двора одной из многоэтажек в Абакане. Приезжала в гости к сестре, чтобы обсудить подготовку к свадьбе, на которой должна была быть подружкой невесты. Вечером 19 июня вызвала такси, чтобы ехать домой…

Анна ЛашковаФото: соцсети

- Двор, в котором Анна ждала машину, - соседний с домом, где жил Лебедь, - говорит Виктор Кичеев. – В убийстве Анны он тоже сознался и указал место, где спрятал тело.

… Тело Анны Лашковой не найдено до сих пор. Лебедь оставил ее на свалке неподалеку от деревни Биджа – здесь полно бродячих собак и временами работает грейдер, мог закопать. Но волонтеры собираются искать ее и в этом году, как только полностью оттает земля.

Следователи отказывали в возбуждении дел

Жертв Лебедь выбирал среди женщин подшофе, - чтобы сопротивлялись меньше.

- Смотрел, что девушка чуть-чуть выпивши, и нападал, - говорит Виктор Кичеев. – Когда Настю вез убивать, по дороге заехал в маленький магазин, купил там водки (по неподтвержденной информации, Лебедь мог подсыпать своим жертвам в напитки снотворное – прим.). Видать, решил напоить, чтобы не сопротивлялась. А потом душил, насиловал, убивал, грабил и избавлялся от тела. Некоторым удавалось вырваться, убежать… Моей Насте – нет.

… Лебедь орудовал в Хакасии пять лет. Выжившие жертвы не сидели, сложа руки, - они обращались за помощью в органы, писали заявления в полицию, уголовные дела возбуждали, потом закрывали. А что вы хотите, бумажная волокита – такая штука. В СК по Хакасии после того, как вскрылись все обстоятельства, провели свою проверку и выявили факты халатного отношения к расследованию среди своих сотрудников. В отношении двух следователей были возбуждены уголовные дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Оба они отказали выжившим жертвам Лебедя в возбуждении уголовного дела.

Поиски Лашковой. Фото: Волонтеры Хакасии

- Тянут теперь с делами этих следователей. Одно уже отправили на доследование… - говорит Кичеев. – Одиннадцать девушек выжили после нападения, 11 следователей вели их дела… Если бы вовремя начали расследовать преступления, моя Настя была бы жива. Ведь жертвы Лебедя обращались в органы задолго до ее исчезновения. Приговором суда для него я доволен. Надеюсь только, что его отправят в самую страшную тюрьму России, чтобы он каждый день, каждую секунду жалел о том, что сотворил с нашими девочками.

… На суде Лебедь вел себя тихо. Он вообще человек, о котором по виду никогда и не скажешь, что убийца. После оглашения приговора он взял последнее слово:

- Я раскаиваюсь в том, что сделал. Я прошу прощения у родственников тех, кого убил.

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В 2012* году в Абакане, маленьком тихом городке, столице Хакасии, начали пропадать молодые девушки. Разыскивается… помогите найти… села в неизвестную машину… - одна за другой ориентировки появлялись в местных газетах и социальных сетях. В городе поговаривали, что неспроста девчонки одного возраста бесследно исчезают, но, как говорится, нет тела – нет дела. Доказательств того, что в городе орудует серийный убийца, не было. Пока не исчезла 24-летняя Оксана Литвинова... (Подробнее)