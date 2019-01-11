Громкое дело абаканского маньяка-таксиста, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 4-х женщин, передано в суд

Громкое дело 32-летнего жителя Абакана Дмитрия Л., которого подозревают в изнасиловании и убийстве 4-х женщин, передано в суд. Его задержали в конце сентября 2017 года – после того, как в лесополосе возле села Тагарское Минусинского района обнаружили тело 24-летней Оксаны Литвиновой, его последней жертвы. Преступник особо и не пытался скрыть следы – просто забросал ее сухой травой. Родные девушки рассказали: узнать ее было практически невозможно, особенно сильно пострадало лицо. Тем не менее, мать и сестра опознали Оксану по рукам и родинке на пятке.

Напомним, что девушка пропала 2 сентября – вышла из ночного клуба и словно растворилась. Три недели ее искали полиция, друзья и волонтеры. За поисками следила не только вся Хакасия, но и юг Красноярского края. Переживали, надеялись. Но, увы, надежды рухнули в один миг.

На тот момент у следствия почти не было никаких зацепок: очевидцы видели, как ранним утром Оксана села в машину такси. До этого повздорила с подругами и покинула их компанию. И все.

Одна улика потянула за собой всю цепочку

И только одна маленькая деталь помогла впоследствии раскрыть тайну убийства Оксаны, а следом – других чудовищных преступлений. Золотые украшения – скромная цепочка, сережки и браслет. Подозреваемый позарился на них, снял их с тела девушки после того, как жестоко надругался над ней и убил. Украшения он принес в ломбард. Мать и сестра Оксаны узнали их. Сотрудница ломбарда запомнила человека, который принес украшения – после этого Дмитрия Л. задержали.

Сначала он решил сыграть со следователями в несознанку – молчал. Для всех знакомых он был весь такой положительный, все, кто его знал, недоумевали: не может такого быть.

Однако когда следователи стали поднимать похожие дела, оказалось, что есть еще как минимум три нераскрытых убийства, по характеру похожих на убийство Оксаны. К следователям потянулись женщины, которые рассказали: на них напали, изнасиловали и пытались расправиться. И все указывали на подозреваемого.

Оксана Литвинова - последняя жертва обвиняемого. Фото соцсети

Чудовищный список

В пресс-службе хакасского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали: всего на совести обвиняемого 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 4 убийства женщин, сопряженные с изнасилованием. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет.

Он использовал арендованные автомобили, предлагая одиноким женщинам воспользоваться услугами такси. При этом целенаправленно выбирал в качестве жертв нетрезвых женщин, понимая, что они не смогут оказать ему реального сопротивления.

От описания преступлений, которые вменяются обвиняемому, становится не по себе.

Свое первое убийство он совершил еще в июне 2012 года. Подсадил в машину 22-летнюю девушку, якобы довести до дома. А вместо этого привез в безлюдное место Черногорска, изнасиловал и задушил, чтобы не заявила на него в полицию. А тело выбросил на свалке. Второй раз он напал на 18-летнюю девушку в апреле 2013 года, но она сумела в последний момент собрать все свои силы и вырваться. В марте и июне 2014 года дважды пытался изнасиловать девушек – и оба раза встретил яростное сопротивление.

Четыре преступления произошли в 2015 году, из них два – убийства, совершенные с интервалом в одну неделю. Останки второй жертвы, 27-летней девушки, нашли только в октябре 2017 года – обвиняемый сам показал, где оставил ее. До этого она числилась пропавшей. Одна из жертв изнасилования была на позднем сроке беременности, но обвиняемого это не остановило.

Еще одно нападение было совершенно в марте 2016 года. И последней жертвой стала в сентябре 2017-го Оксана Литвинова.

В ходе расследования уголовного дела следователями были допрошены все потерпевшие, которым повезло остаться в живых. Свидетелями выступили более 80 человек. Было проведено более 18 судебных экспертиз, 5 проверок показаний и следственный эксперимент с участием обвиняемого. 6 раз следователи выезжали с потерпевшими на место преступления. Обыски, очные ставки. Материалы уголовного дела составили 22 тома.

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