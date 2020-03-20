Зампредседателя правительства Алексей Подкорытов о коронавирусе в Красноярске: под подозрением еще 30 новых зараженных

В Красноярске выявлены 30 новых случаев возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов. Все они помещены на стационар в БСМП, под наблюдение врачей.

Положительные результаты были получены тестированием в лаборатории краевого Центра эпидемиологии. Для уточнения биоматериалы направлены в Новосибирск, в лабораторию «Вектор». Диагнозы могут быть как положительные, так и отрицательные.

Добавим, что по данным на сегодня, 20 марта, официально подтвержденных заболевших коронавирусом в Красноярске – четверо. Первый приехал из Австрии и на другой же день пришел сдавать анализы. Еще трое – из Германии. Медики говорят: их состояние не вызывает опасения.

Также Алексей Подкорытов уточнил последние данные по количеству тех, кто направлен на карантин – 1120 человек. Это на 610 человек больше, чем сутки назад. Прирост происходит за счет туристов, которые вернулись из Таиланда. Поясним: накануне вступило в силу новое постановление Главного санитарного врача о том, что теперь туристы, возвращающиеся из-за границы, все в обязательном порядке должны уходить в самоизоляцию. Ранее в списке было только 7 стран. Таким образом, в ближайшие дни количество карантинных жителей будет увеличиваться.

- Убедительная просьба ко всем жителям Красноярского края выполнять правила личной гигиены, соблюдать режим самоизоляции и принимать все меры к нераспространению новой коронаворусной инфекции. Соблюдение рекомендаций – это личная обязанность каждого гражданина. Нужно позаботиться о своем здоровье, о здоровье близких и окружающих, – подчеркнул Алексей Подкорытов. По последним подтвержденным данным на 20 марта в России 199 заболевших коронавирусом. В сравнении с масштабами страны Красноярский край со своими четырьмя пациентами – где-то в конце списка. Те 30 человек, которые сейчас под подозрением, могут и не быть больными, поэтому сначала дождемся результатов лабораторных исследований.

Можно было остановить рост числа карантинных (и заразившихся)? Если бы закрыли границы – да, возможно. Но ведь нельзя оставить за бортом тех жителей края, которые улетели несколько недель назад отдыхать в страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам). Поэтому здесь и должна включиться личная сознательность каждого: провести 14 дней в изоляции дома.

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