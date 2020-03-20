20 Март 2020 2020-03-20T11:55:01+03:00

Бунт в аэропорту: прилетевшие из Таиланда в Красноярск туристы остались недовольны проверкой Фото: Мария ЛЕНЦ

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Настоящий бунт в аэропорту устроили накануне, 19 марта, туристы, вернувшиеся из Таиланда в Красноярск. Им не понравилась проверка. Точнее – не сама проверка, а то, как ее проводили сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Негодованием поделились в сетях: сначала несколько утомительных часов перелета, затем их встречают на земле всего 3 специалиста в масках.

Пассажиры рейса Тайланд-Красноярск.

Прилетевшие должны были получить справки от Роспотребнадзора, чтобы отправиться на двухнедельный карантин. Но справки заполнялись вручную, долго. Вскоре и вовсе закончились – их хватило только на 50 человек. На выходе из аэропорта дежурили полицейские и не выпускали пассажиров в зал. Полицейских, кстати, тоже было трое.

Люди нервничали, дети плакали, обстановка накалялась. В результате масса пассажиров просто прорвалась на выход. Их отпустили «под их ответственность» - с условием, что они сразу же позвонят на горячую линию Роспотребнадзора.

Пассажиры рейса Тайланд-Красноярск.

К слову, в ведомстве пообещали учесть этот инцидент и увеличить количество сотрудников.

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Бунт в аэропорту: прилетевшие из Таиланда в Красноярск туристы остались недовольны проверкой 00:00 00:00

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