В Роспотребнадзоре объяснили, почему туристам в аэропорту Красноярска не хватило карантинных справок
В краевом Роспотребнадзоре объяснили инцидент, который произошел накануне, 19 марта, в аэропорту Красноярска. Напомним, что вернувшиеся из Таиланда туристы отказались ждать, пока им выпишут карантинные справки, штурмом взяли выход из зала и покинули здание аэропорта.
Пассажиры рейса Тайланд-Красноярск.
- На самом деле бланков постановлений об изоляции было достаточно. Пассажиры просто не захотели ждать, пока их доставят и продолжать выдачу, - пояснили в ведомстве. – Да, это заняло много времени, ведь все сведения заносились вручную. Нужно было просто подождать.
Объем работы у специалистов Роспотребнадзора в аэропорту увеличился в разы: если ранее на обязательный карантин отправлялись пассажиры, прилетевшие из семи стран риска, то с 19 марта – из всех стран. Двойная биометрическая проверка проводится у пассажиров, даже прилетевших по внутренним рейсам.
Также в Роспотребнадзоре признали: специалистов и в самом деле было мало, с сегодняшнего дня их количество в аэропорту увеличилось.
Пассажиры рейса Тайланд-Красноярск.
Нужно понять и людей. Билеты и путевки они наверняка приобретали задолго до того, как заговорили о коронавирусе. Но ситуация же меняется каждый день. Когда улетали в Таиланд – были одни запреты, когда прилетели – другие. 8 часов они провели в полете. Затем их продержали в салоне самолета – каждому пассажиру ведь нужно измерить температуру. А это уже час времени.
Затем они пробыли еще полтора часа в зале. Все устали, дети плакали, у женщин сдавали нервы. В такой ситуации кто-то мог неверно понять информацию о закончившихся бланках. Поэтому и вылилось это в настоящий штурм выхода.
- Сразу скажу, что двери остались целыми, имущество аэропорта не пострадало, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск начальник отдела внешних коммуникаций аэропорта Василий Торгашин. – Приземлились два «Боинга» с интервалом в 4 минуты. Общее число пассажиров – 650. Эмоции были гневные. Эпидемиологи вызвали на помощь сотрудников линейной полиции, но сдержать людей не удалось.
Остается добавить, что всем, кто не получил накануне постановлений о временной изоляции, в народе их уже стойко окрестили карантинными справками, их будут доставлять по домам. Нужно обязательно позвонить на телефон горячей линии: 8-800-100-56-53.
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