2020-03-20T12:03:29+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске: количество оправленных на карантин за сутки увеличилось в два раза

В основном за счет туристов, прилетевших из стран, где сейчас эпидемия коронавируса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество оправленных на карантин за сутки увеличилось в два раза – до 1120 человекКоличество оправленных на карантин за сутки увеличилось в два раза – до 1120 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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Количество отправленных на карантин из-за коронавируса в Красноярске за сутки увеличилось более чем в два раза. По данным Роспотребнадзора 19 марта на временной изоляции на дому находилось 510 человек, сегодня, 20 марта, эта цифра составляет уже 1120 человек. Все они под медицинским наблюдением, им запрещено покидать жилище 14 дней.

Однако предупреждаем сразу: никакой паники! В Роспотребнадзоре пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск, что с 19 марта на карантин помещаются все пассажиры самолетов, прилетевшие из-за рубежа. Количество изолированных увеличилось, в том числе, и за счет пассажиров, которые прилетели накануне из Таиланда (тех самых, которые устроили бунт в аэропорту). Их – 650 человек (по информации пресс-службы аэропорта). К тому же все больше красноярцев решают провериться наверняка, после того, как пообщались, например, с теми, кто побывал за границей.

Подчеркнем, что в настоящее время в Красноярске (и в целом в крае) зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся в БСМП, под строгим наблюдением врачей. Их самочувствие не вызывает опасений.

КОНКРЕТНО

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует обращаться на круглосуточную «горячую линию» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8 800 100 56 53. Там можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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