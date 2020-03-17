Он в полной изоляции: у вернувшегося из Австрии красноярца подтвердился коронавирус

Вирусологи научного центра «Вектор» (Новосибирск) официально подтвердили наличие коронавируса у жителя Красноярска, который вернулся из поездки в Австрию.

Напомним, ранее стало известно, что экспресс-тест показал наличие у мужчины 2019-nCoV. После поездки он сам обратился за помощью в БСМП Красноярска, где сейчас и находится на лечении. Мужчина изолирован и никаких физических контактов с внешним миром не имеет. До вторника, 17 марта, эпидемиологи не давали окончательного подтверждения диагноза – его делает только специальная лаборатория. И результат, к сожалению, положительный.

- Результат подтвержден в установленном порядке. Состояние у него удовлетворительное, он находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей, - заверили корреспондентов «Комсомольской правды» - Красноярск в региональном Роспотребнадзоре. - Определён круг лиц, с которыми он контактировал на территории Красноярска. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Комментарий ресторана

Проще говоря, врачи отслеживают состояние всех людей, с которыми общался зараженный, - таков регламент действий эпидемиологов.

Что о нем известно? Это шеф-повар семейного ресторана ресторана LA FAMILLE Евгений Р. И мы бы не писали об этом так открыто, однако коллеги шефа на официальных страничках заведения в соцсетях информацию подтвердили. Правда, с их слов, после приезда из командировки, на работе он не появлялся – в тот же день попал в карантин.

- Самочувствие у него хорошее. Нет кашля, хрипов, затрудненного дыхания, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск коллеги повара. - Так что следим за его состоянием. Кстати, наш шеф-повар уехал в отпуск 04 марта, вернулся в воскресенье 15 марта и сразу ушел на карантин. Вчера же ушёл на карантин. После отпуска в ресторан он не приезжал, ни с кем из сотрудников не контактировал.

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