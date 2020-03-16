Диагноз поставлен предварительно, ждут подтверждения лаборатории: выявлен пациент с подозрением на коронавирус в Красноярске

В Красноярске выявили пациента с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта. Подробностей немного, и официально региональный Роспотребнадзор эту информацию пока не подтвердил. Известно, что мужчина проходит лечение в БСМП. В больницу он обратился сам, почувствовав недомогание.

Медики говорят, что пока пациент находится в статусе «подозреваемого». В данный момент он изолирован в специально подготовленном для этих целей боксе. Неофициально «Комсомольской правде» - Красноярск пояснили, что диагноз у него подтвердился при анализах в Красноярске. Однако это сложный многоступенчатый анализ, поэтому результаты медики отправили в Новосибирск, вирусологам лаборатории «Вектор» (только здесь точно могут диагностировать коронавирус). Пока окончательных результатов нет. Сам анализ занимает от 6 часов до нескольких дней. Что касается мужчины, то его жизни ничего не угрожает. Заболевание, даже если оно и имеется, протекает в легкой форме.

Пациент с подозрением на коронавирус сейчас находится в БСМП в изоляцииФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что в городе и ранее выявляли пациентов с подозрением на опасный вирус, однако не один из случаев не подтвердился. И пока все-таки нельзя сказать однозначно, болен ли этот пациент именно коронавирусом, ведь схожие симптомы имеют практически все простудные заболевания - грипп, ОРВИ и даже обычная пневмония.

Тем не менее в управлении образования Красноярска решают в данный момент вопрос о введении карантина в школах и детских садах.

Как защитить себя от коронавируса. Схема: Роспотребнадзор

- Нам сегодня сообщили, что в городе имеется пациент с подозрением на Covid-19, - «Комсомольской правде» - Красноярск пресс-секретарь управления образования города Евгения Тимашева. - Сегодня будет проведено совещание, после которого станет известно, закроют ли учебные заведения на карантин.

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