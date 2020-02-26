2020-02-26T11:30:27+03:00
Происшествия

«Бог не выдаст, коронавирус не съест»: красноярцы оказались в охваченной эпидемией Италии

О чем они рассказывают? [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы оказались в охваченной эпидемией Италии. Фото: REUTERS.Красноярцы оказались в охваченной эпидемией Италии. Фото: REUTERS.
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Китайский коронавирус продолжает захватывать страну за страной. И вот – новый поворот: всего за двое суток на третье место по количеству зараженных в мире вышла Италия. За одни выходные в больницы угодили больше 200 человек, погибли семеро.

На днях в охваченной коронавирусом Италии оказались двое красноярцев – политолог Александр Чернявский вместе с женой. Понятно, когда планировали турпоездку, такого не ожидали. И все же паниковать не стоят, говорят супруги.

- Мы сейчас в Риме. Здесь все спокойно. Музеи работают в нормальном режиме, особого напряжения не чувствуется, - сообщил Александр корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск. - Главные приметы, что в Италии проблемы с коронавирусом - тема номер 1 в новостях (наравне с футболом) и отсутствие масок в римских аптеках. Мы специально интересовались - все раскупили. При этом в масках люди попадаются в общественных местах и транспорте крайне редко. В основном их носят туристы из Азии. Мы по этому поводу тоже пока не напрягаемся. Правда, через неделю у нас запланирован Милан, в котором мы проведем три дня. Вот там проблемы могут быть с музеями, хотя в самом Милане вроде пока больных не выявлено, только в малых городах Ломбардии. Короче, надеемся, что «Бог не выдаст, свинья не съест».

Масок нет - объявление в аптеке. Фото: Александр ЧЕРНЯВСКИЙ.

Масок нет - объявление в аптеке. Фото: Александр ЧЕРНЯВСКИЙ.

В финале разговора мужчина подчеркнул: переживают больше не за себя, а за земляков. Даже в Италии читают красноярские СМИ, а там – «найден пятый человек со следами укусов на деле».

- Так что собаки-людоеды куда страшнее коронавируса, - заключил Александр.

Планируя поездку в Италию, Александр с женой и не предполагали, что такое произойдет.

Планируя поездку в Италию, Александр с женой и не предполагали, что такое произойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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