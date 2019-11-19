«Она и с ним не могла, и без него тоже»: убитая любовником из ГУФСИН бьюти-массажистка собиралась поговорить с его женой

Светлая, открытая, безотказная, старается никогда не унывать… Друзья 29-летней Галины Миненко все еще не могут говорить о ней в прошедшем времени. Молодая женщина (она была известной в городе бьюти-массажисткой) пропала 15 ноября. Ее искали полиция, волонтеры, конечно, друзья и родственники. А спустя три дня стало известно: Галина жестоко убита, главный подозреваемый – ее близкий друг, 31-летний кинолог ГУФСИН Никита Ж. Именно к нему она поехала в тот вечер на оранжево-красном Солярисе. Накануне мужчину задержали, увезли на допрос. И он во всем сознался. Заявил, что убил. Рассказал, где бросил машину и спрятал тело. Сейчас оно уже найдено – на территории заброшенной военной части под Красноярском...

Предположительно здесь Никита Ж. спрятал телоФото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина мечты

Никита был первой и единственной любовью Гали. Чувства вспыхнули, когда ей было только 18, но он ответил взаимностью, или попросту «сдался» около двух лет назад - они стали встречаться. Как получилось, что эта любовь стала роковой, рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск подруга Гали:

- Сначала мы вместе работали, а потом стали подругами, близкими людьми. Встречались, чем-то делились, она всегда приходила на помощь: отвести/привезти, выслушать – это в Гале. Летом у нее тяжело заболели родители, оба, лежали в больнице.

Галина Миненко пропала 15 ноябряФото: соцсети

А она старалась не подавать виду, всегда держалась на позитиве. Была очень верующей. У родителей Галя младшая, старшая дочь Юля сегодня должна вылететь из Владивостока, вчера не смогла – из-за плохой погоды.

Хотела сама поговорить с женой

- Что произошло? С этим человеком Галя знакома 11-12 лет. Это был ее идеал мужчины, знаете, у всех так бывает, когда смотришь и вздыхаешь. Потом у них началось общение, а не так давно, может, года два назад, и любовные отношения. Лично я с ним знакома не была, знаю только по рассказам.

Никита Ж. работает в ИК-7Фото: Мария ЛЕНЦ

Обычный человек, я бы даже сказала, трус. Потому что боялся своих чувств, постоянно от нее отказывался, пытался злить, то есть ему был интересен секс. Это то, что мне известно.

Что он женат, я не знала. Но Галя была в курсе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/744717" frameborder="0"></iframe> Из инстаграма Галины.

(Никита успел жениться, когда они летом расстались на пару месяцев, поссорились, а потом снова помирились, но он сообщил ей эту новость, - прим. Ред).

Подруги рассказывали, она ездила к его жене, Норе*, но не поднялась в квартиру, не решилась.

Я ее понимаю. Это такие отношения, когда не можешь дышать без человека. И с человеком не можешь, и без него тоже. Может, если бы они начали вместе жить, было бы совсем по-другому.

В село Арейское Галина направилась 15 ноября на своей красно-оранжевой Solaris. После этого девушка исчезла.Фото: Мария ЛЕНЦ

Последний раз мы должны были увидеться с ней в четверг, 14 ноября. Я должна была приехать на массаж, но она поранила палец, перенесли на понедельник. С подругами я пообщалась: она тоже никому не говорила, что к нему поедет в тот вечер. Была информация, она собирается домой, спать, потому что очень устала.

Обещал уйти из семьи, но…

Ладно, были бы год вместе. Но он-то ее тоже знает очень давно! Понимал, что она не может без него, и этим пользовался. И не нужно брать на себя никакой ответственности.

Вот она летала в Таиланд недавно, вернулась буквально 2-3 недели назад, он встретил, сказал: «Все, я остаюсь с тобой, ухожу от жены!». Через какое-то время говорит: «Нет, буду с женой».

Она красивая девчонка, были у нее и другие, но серьезного ничего не было давно. Постоянно всплывал этот Никита.

Андрей Збероовский, семейный психолог: «Такого правила, что если один догоняет, то другой убегает, к счастью, нет!»

- Сама природа, эволюция работает так, что мужчина и женщина являются назойливыми с токи зрения закрепления партнера за собой. Когда-то, при крайне ограниченном выборе партнеров, это было нужно, чтобы продолжение рода состоялось. Надо было бороться, кричать, орать, преследовать. Сейчас у каждого человека – бескрайние возможности нахождения себе пары, тысячи возможных вариантов, с которыми могут состояться счастливые спокойные отношения. Но заложенное природой стремление любой ценой закрепить за собой человека осталось. Это реакция мозга на необходимость продолжения рода. Разумный человек должен уметь себя останавливать. Такие отношения становятся больными, неврастеническими, а там недалеко до вспышек психопатии. Весь вопрос - в умении принимать альтернативу, в умении создавать отношения с другими людьми. Для этого надо просто верить в себя, иметь нормальную самооценку. Не нужно себя зацикливать на партнере, который не хочет с тобой отношения выстраивать.

Станция КачаФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, вопреки распространенному мнению, такого закона – если один догоняет, то другой будет убегать, по счастью, нет! Просто такие острые ситуации более заметны. Гораздо больше историй, когда у людей обоюдная симпатия, они тихо, счастливо живут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/744675" frameborder="0"></iframe> Машина ритуальных услуг на пути к заброшенным строениям в районе станции Кача.Мария ЛЕНЦ

Как могло случиться, что трезвый, взрослый, разумный человек совершил такое? Мы не знаем, что произошло между ними в тот день. Но в моей практике была масса случаев, когда очень жестко или мужчина, или женщина, угрожали. «Я причиню вред твоей беременной жене», «опасайся за своих родных и близких».

Что касается конкретной истории, мы ничего еще не знаем. У нее была, скорее всего, больная любовь, мужчина тоже не простой, работал в месте лишения свободы, профессиональная деформация выгорание определенное, возможно, есть. Какие-то критически острые, угрожающие заявления могли прозвучать – я встречал массу таких случаев в своей практике. Одна неустойчивая психика, два аффекта накладываются друг на друга. И два человека доводят друг друга до исступления, изначально не ожидая совсем этого...

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