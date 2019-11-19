2019-11-19T12:40:43+03:00
Происшествия

Убил арматурой и засыпал тело мусором: кинолог ФСИН признался в убийстве бьюти-массажистки

29-летняя Галина Миненко, которую в Красноярске искали три дня, погибла
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Галина Миненко Фото: соцсетиГалина Миненко Фото: соцсети
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Поиски 29-летней Галины Миненко из Красноярска продолжались четыре дня. И окончились трагически. По подозрению в убийстве известной в городе бьюти-массажиста 18 ноября вечером оперативники угро и следователи задержали 31-летнего Никиту Ж., парня с которым встречалась Галина. Именно к нему в село Арейское (мужчина работает в ИК-7 кинологом) она направилась 15 ноября на своей красно-оранжевой Solaris. После этого Галина исчезла.

Дорога на Арейское Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорога на АрейскоеФото: Мария ЛЕНЦ

СК возбудил уголовное дело по ст.105 УК России (убийство). Силовики официально подтвердили: мужчина сознался в преступлении. Жертву он убил недалеко от Арейского. Жестокое преступление собирался скрыть, но под тяжестью улик сдался и указал место, где спрятал тело жертвы.

- По предварительной версии следствия, 15 ноября в вечернее время потерпевшая приехала в село Арейское с целью выяснения отношений со своим знакомым мужчиной. В районе одной из заброшенных воинских частей в ходе ссоры, возникшей на фоне личных неприязненных отношений мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального Следкома. - На автомобиле потерпевшей он доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе краевого центра. В данный момент полиция и следователи прочесывают участок, на который указал подозреваемый в поисках тела погибшей.

В село Арейское Галина направилась 15 ноября на своей красно-оранжевой Solaris. После этого девушка исчезла. Фото: Мария ЛЕНЦ

В село Арейское Галина направилась 15 ноября на своей красно-оранжевой Solaris. После этого девушка исчезла.Фото: Мария ЛЕНЦ

За сухим языком пресс-релиза стоит настоящая драма. По нашим данным, много лет Никита не отвечал влюбленной в него Галине взаимностью. Все началось, когда ей было 18, и только пару лет назад Никита «сдался» - начал встречаться с Галей. Летом этого года пара поссорилась, рассталась на пару месяцев. И за это время Никита... женился.

На поиски Галины были организованы большие группы волонтеров Фото: соцсети

На поиски Галины были организованы большие группы волонтеровФото: соцсети

Отношения с Галиной, теперь уже, - любовницей, на какое-то время возобновились. Она требовала – расскажи все жене. Возможно, последний разговор и внезапная ссора случились именно поэтому. В неуправляемом состоянии Никита (подчеркнем, несмотря на признательные показания, он только подозреваемый!) ударил женщину арматурой. Тело он даже прятать не стал, присыпал мусором, сухими листьями и ветками.

Станция Кача Фото: Мария ЛЕНЦ

Станция КачаФото: Мария ЛЕНЦ

Машина ритуальных услуг на пути к заброшенным строениям в районе станции Кача.Мария ЛЕНЦ

Наверняка понимал, что его задержание – лишь вопрос времени. В наручниках его увезли следователи прямо с работы. На что рассчитывал? – вопрос, на который едва ли можно найти ответ. Ведь понимал, что подобным поступком точно не спасет свой брак.

Близкий друг Галины рассказал, где спрятал тело Фото: Мария ЛЕНЦ

Близкий друг Галины рассказал, где спрятал телоФото: Мария ЛЕНЦ

В социальных сетях у Галины – сотни подписчиков. Очень много клиенток, которые ходили к ней на массаж и косметические процедуры.

Машина Галины Фото: соцсети

Машина ГалиныФото: соцсети

- Я постоянно была у нее, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск одна из них, Ольга. – Сначала в салон, где она арендовала площади, на Предмостной. Потом мне стало удобнее ходить на дом, на 60 лет октября, здесь она тоже оборудовала место для массажа и процедур в одной из комнат. Отличный мастер, постоянно изучала новые технологии, выкладывала в соцсети информацию о процедурах, и не дорого у нее было, особенно постоянным клиентам делала скидки. Мягкая, улыбчивая. О себе немного рассказывала, но достаточно сдержанно, мы все-таки не подружки, она – на работе. Но однажды пожаловалась, что рассталась со своим молодым человеком. Трудно было понять, насколько она переживала. Думаю, просто, как профессионал, умела скрывать на работе эмоции...

О пропаже Галины Миненко стало известно 15 ноября Фото: соцсети

О пропаже Галины Миненко стало известно 15 ноябряФото: соцсети

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В Красноярске третьи сутки продолжаются поиски 29-летней Галины Миненко (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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