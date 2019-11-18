«Не могла просто так пропасть»: родные подозревают криминальный след в исчезновении девушки на Solaris

«Она такая добрая, ласковая, наше солнышко», - Юлия, старшая сестра пропавшей в Красноярске Галины Миниенко, не скрывает слез. Напомним, 29-летняя девушка исчезла трое суток назад, вечером 15 ноября. Соцсети мгновенно облетела сводка от волонтеров «Поиска пропавших детей - Красноярск»: Галина уехала в Арейское из Красноярска на красно-оранжевом Solaris. Последний раз выходила на связь в 18.30 по местному времени. С тех пор о девушке ничего неизвестно. Похожую машину видели въезжающей в поселок Элита, но в обратном направлении иномарка так и не выехала.

- Не совсем верно: в 18.30 она последний раз заходила в свои соцсети, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Юлия, сестра девушки. – А со мной связывалась в 17.55 – прислала голосовое сообщение, спрашивала мой фирменный рецепт тефтелек. Как я поняла, хотела порадовать любимого. Настроение у нее было хорошее, по голосу слышно, что радовалась.

Галину Миниенко ищут уже третьи сутки Фото: соцсети

Порадовать вкусным ужином, по мнению близких, Галя хотела своего приятеля Никиту, для этого и завернула в поселок «Элита». С Никитой – отдельная история. Влюблена в него девушка была уже 11 лет. Он поначалу в качестве любимой девушки Галину не рассматривал – просто общались, о чувствах, конечно, знал: столько лет девушка сохнет – любой заметит. И в конце концов, сдался – вот уже два года они встречались.

Ориентировка на пропавшую девушку Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

- Не думаю, что он ее полюбил, но встречались постоянно, и я знаю, что Галя надеялась на серьезные отношения, - говорит Юлия. – Некоторое время назад они рассорились, несколько месяцев не общались. Потом вроде бы помирились, но Галина узнала, что за время ссоры Никита успел жениться. Ей объяснил, что девушка от него забеременела, и он не мог поступить по-другому. Потом оказалось, что жена не ждет ребенка. В общем, мне кажется за нос водил. Но в последнее время Галя просто летала, я думала все у них наладилось: разобрались как-то, перестал он метаться. Потому что знаю, что она просила Никиту поговорить с женой и сказала ему: «Раз ты не можешь ей сказать – скажу я».

В вечер, когда Галина исчезла, красно-оранжевый Solaris заметили въезжающим в поселок Элита. Обратно машина так и не выехала.

Машина Галины Миниенко Фото: соцсети

- Я сама с ним не общалась, разговаривала подруга Гали. Никита не отрицает, что вечером 15 ноября Галя к нему приезжала, - продолжает Юлия. – Правда, он говорит, что она приезжала расставаться. И куда после этого делась –никто не знает. Я вот думаю: зачем спрашивать про тефтельки и радовать человека, с которым собираешься расстаться?! Она не могла просто так пропасть, не такой она человек. У нас родители в возрасте и с плохим здоровьем: у отца рак – проходит «химию» и лучевую, у мамы обнаружили туберкулез – к нему привело воспаление легких, которое она не лечила. Не может Галя так жестоко поступить с ними и просто исчезнуть. Я боюсь, с ней что-то случилось плохое. Сейчас подруги Гали отправились в Следственный комитет, писать заявление.

ВАЖНО

Если вы видели Галину или что-либо знаете о ее местонахождении, пожалуйста позвоните по тел.: 8 (391-33) 2-58-50 – полиция поселка Емельяново; 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).