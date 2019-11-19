СК возбудил уголовное дело после исчезновения девушки на Solaris: задержан парень пропавшей

СЕГОДНЯ 04:33 2019-11-19T04:52:32+03:00

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Волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» на 19 ноября намечали большой сбор - на поиски пропавшей четыре дня назад Галины Миненко. Но... сбор отменен. Об этом написала в соцсетях руководитель организации Оксана Василишина. Напомним, исчезла Галина вечером 15 ноября. Отправилась в Арейское, поговорить с парнем и пропала. Ее кирпично-красный Solaris попал на камеры видеонаблюдения в районе поселка Элита, по дороге в Арейское. Обратно машина не выезжала.

По информации «Комсомольской правды»-Красноярск, машину девушки обнаружили вечером 18 ноября, в краевом центре. В то же практически время следователи задержали Никиту, парня Галины (он работает кинологом в колонии, которая расположена в Арейском). СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК России (убийство).

- В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и установления лица, причастного к его совершению, - рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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ИСТОЧНИК KP.RU