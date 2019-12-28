Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась бороться за чемпионский титул России и снялась с соревнований. Об этом стало незадолго до начала выступления в произвольной программе, когда было опубликовано расписание выхода спортсменок на лед.

Официальную причинну ни сама спортсменка, ни ее тренер пока не называют. Однако о таком исходе можно было догадываться. Днем Медведева досрочно завершила тренировку. Она пропустила большую часть прыжков, которые указаны в ее произвольной программе, точнее, сделала их в облегченном варианте, в один оборот.

По итогам короткой программы Евгения Медведева была пятойФото: Мария ЛЕНЦ

И все – из-за поврежденных коньков. В четверг на тренировке у спортсменки сломался каблук. Она попыталась заменить коньки на новые, которые купила в красноярском магазине. Однако не смогла, как призналась: они – для любителей, но никак не для профессионалов. К тому же выступать с непроверенным инвентарем всегда рискованно.

В итоге вышла на короткую программу накануне в старых коньках, перевязанных скотчем, и совершила настоящий подвиг. Но результаты не порадовали ни Евгению, ни ее многочисленных болельщиков. Состязания она покинула с пятым результатом 71,08 балла.

Спортсменку подвели коньки

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