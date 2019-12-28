2019-12-28T20:18:49+03:00
Спорт

Евгения Медведева болельщикам: «Без вас я бы уже давно повесила свои раздолбанные коньки на гвоздь»

Двукратная чемпионка мира обратилась к болельщикам в Инстаграме
Татьяна АРОНОВА
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На сломанных коньках Женя каталась безупречно!На сломанных коньках Женя каталась безупречно!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В короткой программе 27 декабря Евгения выступала последней, по итогам стала пятой, по накалу зрительских эмоций – первой!

По зрительским симпатиям она стала первой! Фото: Мария ЛЕНЦ

По зрительским симпатиям она стала первой!Фото: Мария ЛЕНЦ

Болельщики забросали ее желтыми звездами, мягкими игрушками, цветами и огромными медведями.

Медведи - для Медведевой! Фото: Мария ЛЕНЦ

Медведи - для Медведевой!Фото: Мария ЛЕНЦ

Но в произвольной программе Евгения выступать не стала из-за сломанных коньков. Она сама объяснила, что с ними случилось.

После короткой программы она подробно рассказала, что случилось с ее коньками. Фото: Мария ЛЕНЦ

После короткой программы она подробно рассказала, что случилось с ее коньками.Фото: Мария ЛЕНЦ

Женя очень внимательна к своим болельщикам и она обратилась к ним в своем Инстаграме: «Вчера был один из самых тяжелых прокатов в моей жизни. А сегодня из-за сложившейся ситуации с ботинками я физически не могу выйти на лед. Я взрослый и адекватный человек, прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно. Мол, почему не было запасных коньков, почему нельзя было просто выступить в новых? Дело в том, что эту проблему могут понять только фигуристы. Невозможно выступать на больших соревнованиях в новой обуви, а старая сегодня просто разваливалась. Вчера еще кое как собрали ее.

Но в этой жизни все происходит не просто так. Теперь у нас будет много времени, чтобы работать и улучшать программы.

P.S. Огромное спасибо моим болельщикам. Я читаю все, что вы мне присылаете. Я чувствую вашу любовь. Вчера трибуны меня встречали с теплом, и я тоже вас очень сильно люблю. Без вас я бы уже давно повесила свои раздолбанные коньки на гвоздь. Именно ради вас я буду бороться. Я уже анонсировала музыку, под которую будет моя следующая произвольная программа, это «Cirque du Soleil». Сделаю все для того, чтобы следующий сезон был интересным и насыщенным. Скоро увидимся на ледовом спектакле @averbukhofficial «Волшебник из страны Оз», в котором я буду участвовать с 30 декабря по 7 января. Первые пару дней я, конечно, в новой обуви не смогу исполнять прыжки, но обещаю, что шоу будет незабываемым».

На сломанных коньках Женя каталась безупречно! Фото: Мария ЛЕНЦ

На сломанных коньках Женя каталась безупречно!Фото: Мария ЛЕНЦ

Фанаты полностью поддерживают решение Евгении, подробности здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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