2019-12-28T12:13:39+03:00
Спорт

Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой

Пропустила большую часть прыжков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программойЕвгения Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программойФото: Мария ЛЕНЦ
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Фигуристка Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед выступлением в произвольной программе на чемпионате России, который проходит сейчас в Красноярске. Напомним, что состязание начнутся сегодня, 28 декабря, в 19:00 часов по местному времени (15 часов МСК) и продлятся 2 часа 50 минут.

Фигуристка решила пропустить на тренировке большую часть прыжков, которые указаны в произвольной программе. Сделала их в облегченном варианте – в один оборот. Однако тщательно исполнила каскад из тройного сальхова и тройного тулупа.

Прыжки она отработала в облегченном варианте Фото: Мария ЛЕНЦ

Прыжки она отработала в облегченном вариантеФото: Мария ЛЕНЦ

Что стало причиной такого решения, нетрудно догадаться. Два дня назад на тренировке Медведева сломала каблук. Купила новые коньки в местном магазине, но выступать на них она не смогла.

- Новые коньки, которые здесь удалось найти, не профессиональные совсем для новичков, - расстроилась Евгения.

Спортсменка рискнула надеть на выступление в короткой программе старые, скрепив их скотчем. Откатала чисто, выполнив все элементы, хотя и не без опасения. Вот и сегодня тренировалась в «щадящем» режиме, чтобы окончательно не доломать инвентарь.

На данный момент Евгения Медведева занимает пятое место, набрав 71,08 балла.

За тренировками внимательно наблюдают фотографы и журналисты

За тренировками внимательно наблюдают фотографы и журналисты

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ИСТОЧНИК KP.RU

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