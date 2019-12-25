Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Мужчины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

26 декабря первый день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Прямая-онлайн трансляция начнется в 14.00 и продлится до 16.30. Покажет соревнования сайт Первого канала. Текстовая трансляция самых интересных моментов будет вестись на сайте kp.ru.

Стартовый порядок фигуристов в короткой программе:

1. Дмитрий Алиев

2. Сергей Воронов

3. Пётр Гуменник

4. Артур Даниелян

5. Андрей Зубер

6. Макар Игнатов

7. Владислав Катичев

8. Андрей Лазукин

9. Глеб Лутфуллин

10. Андрей Мозалёв

11. Егор Мурашов

12. Александр Самарин

13. Владимир Самойлов

14. Даниил Самсонов

15. Леонид Свириденко

16. Антон Шулепов

17. Илья Яблоков

Расписание соревнований здесь. А здесь - Расписание работы фан-зон, а их в Красноярске будет три.

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