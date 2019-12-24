Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске 2019: график работы фан-зон

Турнир состоится в «Платинум Арене», уже принимавшей соревнования фигуристов на Универсиаде в марте этого года.

К нам приедут только российские спортсмены, но именно они – звезды мирового фигурного катания, показывающие одни из самых высоких результатов в мире.

Свои программы на красноярском льду представят призеры чемпионата мира и Олимпийских игр, чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов, призеры чемпионата мира-2019 в танцах на льду Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Но главная борьба ожидается в женском одиночном катании. На три места в сборной команде будут претендовать призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России-2019 среди взрослых, призер юниорского первенства планеты Анна Щербакова, Алена Косторная – призер взрослого чемпионата страны и чемпионата мира среди юниоров.

Три фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию будут работать с 20 до 29 декабря: на Театральной площади, на западной и восточной стороне Татышев-парка.

В дни соревнований на светодиодных экранах можно будет наблюдать за выступлением фигуристов в прямом эфире. А еще участвовать в конкурсах, смотреть концертную программу.

График работы фан-зоны на западной стороне Татышев-парка:

26 декабря: 14.00-22.15

27 декабря: 13.30-22.00

28 декабря: 16.30-21.50

29 декабря: 12.00-17.00

График работы фан-зоны на восточной стороне Татышев-парка:

26 декабря: 14.30 – 20.15

27 декабря: 13.30 – 22.00

28 декабря: 16.00 – 21.50

29 декабря: 13.00 – 19.30

На Театральной площади фан-зона будет работать одновременно с «Белой ярмаркой»: в будни с 17.00 до 21.00, в выходные с 12.00 до 21.00.