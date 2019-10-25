Секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал виновных в порыве дамбы в Красноярском крае

Прорыв дамб в Красноярском крае – результат безответственного отношения к профилактике ЧС и вопиющих нарушений техники безопасности со стороны должностных лиц. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на прошедшем в Омске совещании по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738819" frameborder="0"></iframe> МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.

Напомним, что ночью 19 октября на реке Сейбе на севере Курагинского района, где расположен поселок золотодобытчиков, произошло разрушение дамбы технологического водоема. В первые же часы после случившегося Ростехнадзор сделал заявление: все гидросооружения на Сейбе, а их там оказалось восемь, были сделаны работниками прииска стихийно и незаконно.

Нет ни разрешения на строительство, ни технической документации. И построены они были давно, простояли несколько лет, их периодически приходилось ремонтировать. Случилось то, что должно было случиться, это был только вопрос времени. Печально, что при это погибли люди.

А ведь Сейба – не единственная золотоносная река в Красноярском крае, приисков – десятки. Отсюда и масштаб проблемы. Чтобы не повторилась трагедия, считает Николай Патрушев, все без исключения бесхозные гидротехнические сооружения в Сибири надо подвергнуть особой ревизии. Над ними должен быть жесткий контроль как со стороны профильных федеральных ведомств, так и со стороны местной власти.

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