С 2017 года золото может искать любой желающий: как добывают драгметаллы в Красноярском крае

История и экономика сначала Енисейской губернии, а потом и Красноярского края всегда были «золотыми». Были у нас и своя лихорадка, и разбойничий промысел, и легенды, и тайны.

И сейчас Красноярский край держит первое место среди российских регионов по добыче золота. В нашем регионе есть вся цепочка: добыча, обогащение и получение чистого золота в слитках на заводе «Красцветмет».

Рудное золото добывают крупные компании, их немного. Это большое технологически сложное производство, оно полностью под контролем. Россыпное золото моют старательские артели и частники.

На КрасцветметеФото: Мария ЛЕНЦ

Да, с 2017 года* драгметалл может добывать любой желающий! Это разрешение на частный промысел дано с благими намерениями, чтобы у жителей отдаленных районов страны была возможность легально заработать.

Физические лица могут зарегистрировать ИП, получить лицензию на пять лет, и – вперед. Был бы только старательский фарт!

В результате прорыва дамбы снесло 2 вагончика, в которых спали работники золотодобывающей компанииФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Артели и старатели промывают золотоносный песок водой, но в небольших горных и таежных речках ее не хватает на весь сезон, вот и строят запруды, запасаются с весны до осени. Никаких химикатов при добыче россыпного золота не применяют, просто смывают водой все лишнее и получают практически чистый металл в виде песка и самородков, если повезет. Артели обычно идут по руслу реки и перемалывают все подряд, вода становится мутной, грязной, пейзаж - «лунным». Но после окончания добычи реки очищаются, а безжизненные отвалы пустой породы лет через 10 зарастают лесом даже тогда, когда его не сажают.

Прииск в районе реки Сейба.Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Есть ли «черные» старатели? Наверняка. Тайга большая, за всеми не уследишь.

Все ли благополучно в легальных артелях – тоже вопрос. Опять же, тайга большая… Вот и не уследили.

*Добыча драгоценного металла в РФ регулируется законами «О недрах» и «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». По этому законодательству существовал запрет на добычу золота частными лицами. Но начиная с 2017 года он был снят, и частникам снова разрешили искать драгоценный металл (надо только зарегистрировать ИП).

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