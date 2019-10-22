На месте прорыва дамб в Красноярском крае нашли сейф, предположительно, с золотом

О том, что на прииске ООО «Сисим» на реке Сейба, где 19 октября прорвало дамбы пропало золото, стало известно спустя три дня после ЧП. Прошел слух, что ударной волной, которая снесла бараки, смыло и помещение - спецкассу, где хранилось намытое и уже очищенное золото. В сейфе было несколько килограммов золото, - и оно пропало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739313" frameborder="0"></iframe> Спасатели продолжают работу на месте ЧП в Курагинском районе.

Только что в полиции сообщили – сейф найден.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- В месте разлива реки Сейба из-за прорыва дамбы, после осушения одной из заводей обнаружен металлический сейф, - рассказал «Комсомольской правде» Красноярск Владимир Юрченко, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю. – Подчеркиваю: у нас пока нет информации, что в нем находится золото. Сейф закрыт. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС.

Проводится работа по его вскрытию и установлению содержимого. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте обнаружения металлического сейфа.

Отметим, что в списке без вести пропавших, по данным на 22 октября - 5 человек. Среди них – 39-летний охранник Евгений Гриценко. Возможно, в момент ЧП он находился в помещении спецкассы. Его коллеги, охранники – 48-летний Валерий Трофимов и 47-летний Александр Бельдянов, - в списке погибших.

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