«У всех небогатые семьи, нужна помощь»: в Хакасии простились с тремя из четырех погибших при прорыве дамб

Сегодня, 22 октября, в Ширинском районе Хакасии простились с тремя рабочими, погибшими на золотодобывающем прииске в Курагинском районе Красноярского края. Напомним, что трагедия произошла ночью 19 октября на прииске ООО «Сисим» (холдинг «Сибзолото»). На реке Сейба мощным потоком воды смело с лица земли два общежития вахтовиков и другие хозпостройки. Погибли 15 человек, пострадали по разным данным от 27 до 44 человек. Судьба еще пятерых остается неизвестной. Все силы поисковиков, которые работают в районе бедствия, брошены на их поиск.

Похороны в Хакасии прошли сразу в двух населенных пунктах: в Целинном прощались с бульдозеристом Сергеем Поросеновым, в Туиме – с гидромонтировщиком Дмитрием Толиповым и машинистом экскаватора Геннадием Семешковым.

- Семьи очень небогатые у погибших, им нужна помощь, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, - поэтому мы, конечно, подключились к организации похорон. Только что закончилась панихида в Туиме. Накануне родственники ездили на опознание в Красноярск, золотодобывающая компания оплатила транспортировку тел до дома. Как меня заверил представитель этой компании, каждая семья от них получит по 1 миллиону рублей, также они собираются помочь со сбором документов для страховщиков – там выплата составит также порядка 1 миллиона рублей. Сейчас, знаю, и работники компании скидываются от себя, чтобы помочь им. Трагедия страшная.

По словам Зайцева, для близких произошедшее – настоящий шок, и они до сих пор не могут до конца поверить в случившееся.

Добавим, что ранее в министерстве социальной политики Красноярского края заявили, что готовы выплатить семьям погибших по миллиону рублей вне зависимости от региона проживания. Также окажут материальную помощь пострадавшим.

В настоящее время спасатели работают на месте разрушения дамбы, разыскивают пятерых пропавших старателей. Поиски продолжаются весь световой день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На месте разрушения дамбы в Красноярском крае возобновили активный поиск пропавших: судьба пятерых до сих пор неизвестна

Накануне суд заключил под стражу трех подозреваемых руководителей прииска [видео]

Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы на севере Курагинского района, где произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающего прииска на реке Сейбе. Напомним, трагедия случилась в 2 часа ночи 19 октября, однако сигнал в МЧС поступил только спустя 4 часа (подробнее).

«Все знали, что общежития стоят в опасном месте»: суд арестовал руководителей прииска, где прорвало дамбы

Следствие считает, что преступники могут, будучи на свободе, избавиться от важных улик [видео]

В Красноярске суд избрал меру пресечения для руководителей прииска Сисим, который входит в структуру холдинга «Сибзолото». Ближайшие два месяца, пока идет расследование трагедии, директор прииска Максим Ковальков начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александровпроведут в СИЗО (подробнее).

«Я прыгал по бревнам, как герой боевика»: рабочий чудом спасся при прорыве дамбы под Красноярском и вытащил еще двоих

Во время ЧП в Курагинском районе погибли 15 старателей прииска на реке Сейба [Эксклюзив kp.ru]

Спасатели и следователи продолжают работать в Курагинском районе Красноярского края, где в субботу 19 октября рухнули пять дамб, смыло рабочий поселок артели ООО «Сисим», погибли 15 человек (подробнее).