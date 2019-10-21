Компания «Сибзолото», на прииске которой в Красноярском крае прорвало дамбу, опубликовала полный список погибших и пострадавших

В холдинге «Сибзолото», которому принадлежит прииск на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, где в результате прорыва бамбы погибли люди, заявили о 44 пострадавших при трагедии. Напомним, в ночь на 19 октября под напором воды одну за другой Сейба снесла 5 незаконно построенных дамб. Огромная волна накрыла временные общежития в которых находились золотодобытчики - рабочие, бульдозеристы, охранники, повара. В результате трагедии погибли 15 человек. Судьба 5 остается неизвестной. Дальше данные разнятся: минздрав Красноярского края заявил о 27 пострадавших, в холдинге сообщили, что пострадали 44 человека.

Прорвавшаяся Сейба смела с лица земли общежития золотодобытчиком Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников, - говорят в холдинге. - Селевым потоком снесены два общежития, несколько жилых балков, хозяйственных построек ремонтной зоны и ЗПК.

Согласно данным компании, погибли:

1. Поросёнов Сергей Иванович (машинист бульдозера D-275)

2. Толипов Дмитрий Борисович (гидромониторщик)

3. Кожин Антон Михайлович (гидромониторщик)

4. Данилов Александр Михайлович (водитель КАМАЗ-вахта)

5. Мазепов Алексей Викторович (водитель КАМАЗ-вахта)

6. Боровской Александр Петрович (водитель КАМАЗа-трала)

7. Пронин Виктор Викторович (токарь)

8. Боярсков Игорь Сергеевич (элетрогазосварщик)

9. Свиридов Александр Евгеньевич (водитель погрузчика LW-500)

10. Фомичёв Денис Сергеевич (водитель погрузчика LW-500)

11. Семешков Геннадий Евгеньевич (машинист экскаватора PC-400)

12. Трофимов Валерий Владимирович. г. Мариинск, 17.09.1971 (охрана)

13. Максимов Павел Александрович. поселок Шира, 20.06.1993 (охрана)

14. Юдин Игорь Геннадьевич. г. Канск, 03.01.1961 (охрана)

15. Бельдянов Александр Анатольевич, г. Ужур, 04.08.1972 (охрана)

Семьи семерых проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области, и в Вологодской области.

Прорвавшаяся Сейба смела с лица земли общежития золотодобытчиком Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пропали без вести:

1. Козел Александр Вячеславович (вальщик леса)

2. Ерёменко Вячеслав Викторович (электрогазосварщик)

3. Амосов Юрий Владимирович, Заозерный Красноярского края (промывальщик геологических проб)

4. Гриценко Евгений Валерьевич. Поселок Тиссуль Кемеровской обл. 26.08.1980 (охрана)

5. Азимов Дишпод Абдужапарович (водитель погрузчика LW-500)

Различные травмы получили 44 человека, 9 из них в больнице, четверо - в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией.

В больнице:

1. Шпагин Александр Владимирович (водитель автокрана)

2. Бацалай Николай Николаевич (водитель КАМАЗ-топливозаправщик)

3. Дамба Андрей Николаевич (машинист бульдозера)

4. Епишин Андрей Викторович (машинист экскаватора PC-400)

5. Смирнов Вадим Анатольевич (слесарь-моторист)

6. Тимохин Тимофей Александрович (электрогазосварщик)

7. Асочанов Дмитрий Валентинович (охрана)

8. Астафьев Анатолий Сергеевич (гидромониторщик)

9. Чаптыков Андрей Григорьевич (машинист экскаватора PC-400)

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