Следствие: после ЧП на прииске, где прорвало дамбы, руководители пытались вывезти документы и системные блоки
В Красноярске начался суд над директором компании «Сисим», начальником участка и мастером участка. Именно на этом предприятии в минувшую субботу, 19 октября прорвало дамбу. Напомним, трагедия в Курагинском районе, неподалеку от Щетинкино случилась глубокой ночью. Под напором воды в Сейбе прорвало одну за другой 5 дамб, которые, к слову, были построены незаконно. Погибли 15 человек, еще 27 пострадали. Судьба пяти золотодобытчиков остается немзвестной. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст .216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Андрей Еганов, начальник участка на прииске Сейба.Видео: Екатерина ПЕРЫШКИНА
На скамье подсудимых сейчас Андрей Еганов, начальник участка. Он говорит, что скрываться от правосудия не собирается и, несмотря на отсутствие прописки, в Красноярске у него жена и приемный сын. Просит оставить на свободе. Следователь же пояснил, что руководители прииска после ЧП пытались вывезти из офиса документы и системные блоки, где хранилась информация по предприятию.
Андрей Еганов не отрицает вины Фото: Екатерина ПЕРЫШКИНА
- Я доступа к документам не имел, - говорит Еганов. - Как начальник участка, понимал, конечно, что строить общежития надо выше, чтобы в случае чего не затопило. Но схему застройки общежитий принимал генеральный директор.
Прокурор:
- Мы ходатайствуем о заключении подозреваемого под стражу на время следствия.
Семья Егановых. Кадры из д\ф "Золотая Сейба".
Адвокат:
- То, что у него нет прописки в крае, не может являться причиной для ареста. Мы просим меры пресечения домашний арест. Андрей Еганов не только не сбежал, он помогал спасать людей, признал вину.
Суд над руководителями прииска на Сейбе, где прорвало дамбы.Видео: Екатерина ПЕРЫШКИНА
Суд арестовал Андрея Еганова, ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС.Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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ИСТОЧНИК KP.RU
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