Следствие: после ЧП на прииске, где прорвало дамбы, руководители пытались вывезти документы и системные блоки

В Красноярске начался суд над директором компании «Сисим», начальником участка и мастером участка. Именно на этом предприятии в минувшую субботу, 19 октября прорвало дамбу. Напомним, трагедия в Курагинском районе, неподалеку от Щетинкино случилась глубокой ночью. Под напором воды в Сейбе прорвало одну за другой 5 дамб, которые, к слову, были построены незаконно. Погибли 15 человек, еще 27 пострадали. Судьба пяти золотодобытчиков остается немзвестной. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст .216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739123" frameborder="0"></iframe> Андрей Еганов, начальник участка на прииске Сейба.Видео: Екатерина ПЕРЫШКИНА

На скамье подсудимых сейчас Андрей Еганов, начальник участка. Он говорит, что скрываться от правосудия не собирается и, несмотря на отсутствие прописки, в Красноярске у него жена и приемный сын. Просит оставить на свободе. Следователь же пояснил, что руководители прииска после ЧП пытались вывезти из офиса документы и системные блоки, где хранилась информация по предприятию.

Андрей Еганов не отрицает вины Фото: Екатерина ПЕРЫШКИНА

- Я доступа к документам не имел, - говорит Еганов. - Как начальник участка, понимал, конечно, что строить общежития надо выше, чтобы в случае чего не затопило. Но схему застройки общежитий принимал генеральный директор.

Прокурор:

- Мы ходатайствуем о заключении подозреваемого под стражу на время следствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738778" frameborder="0"></iframe> Семья Егановых. Кадры из д\ф "Золотая Сейба".

Адвокат:

- То, что у него нет прописки в крае, не может являться причиной для ареста. Мы просим меры пресечения домашний арест. Андрей Еганов не только не сбежал, он помогал спасать людей, признал вину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739120" frameborder="0"></iframe> Суд над руководителями прииска на Сейбе, где прорвало дамбы.Видео: Екатерина ПЕРЫШКИНА

Суд арестовал Андрея Еганова, ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС.Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках (подробности).

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