«Она обманула всех»: в Красноярске вынесли приговор женщине, которая пыталась украсть из больницы новорожденного

- Она была беременна, клянусь вам. Я сама видела, как ребенок шевелится, - еще совсем недавно уверяла со слезами мать Елены К., общаясь с «Комсомолкой» по телефону. – Она не имитировала беременность, она потеряла ребенка, поэтому у нее случился нервный срыв. Иначе она в здравом уме ни за что не пошла бы на такое.

Напала на роженицу

То, что произошло 27 ноября прошлого года в стенах Красноярской краевой детской больнице и в самом деле не укладываемся в рамки разумного. Напомним, что там днем напали на роженицу и попытались украсть новорожденного ребенка.

Муж пострадавшей рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что его жена как раз возвращалась с процедур в свою палату по внутренней лестнице, когда ее догнала незнакомая молодая женщина и начала спрашивать напрямую:

- «У вас мальчик? А какие у него проблемы со здоровьем?» - передает диалог мужчина.- Ее интересовал именно ребенок: когда родился, какие заболевания. А когда супруге надоели расспросы и она отвернулась, чтобы спуститься, в этот момент получила сильный удар по голове. Почувствовала, что теряет сознание, из последних сил сделала два шага вперед и буквально ввалилась в коридор своего отделения. Там ее увидела медсестра, врачи. Подбежали. Последнее, что она успела сказать, было: «Там девушка, девушка».

Подозреваемую вычислили и задержали быстро. Помогли в том числе и записи с видеокамер – женщина засветилась на них, когда ходила по коридорам больницы.

Краевая детская больницаФото: Мария ЛЕНЦ

Пережила личную трагедию

Оказалось, что 29-летняя жительница города Шарыпово Елена К. не собиралась причинить вред ребенку. Она хотела украсть его для себя, чтобы растить его, быть ему матерью. В ее жизни случилась трагедия, которую сложно пережить любой женщине. Она была беременна, но потеряла ребенка и после операции узнала, что никогда больше не сможет родить. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Может, и смирилась бы с этим, но встретила новую любовь и тут, видимо, у нее появилась навязчивая идея. Мать до последнего уверяла всех, что дочь снова беременна, что ездит в краевую больницу на обследование. Когда сожителя посадили, Елена перебралась в Красноярск якобы к подруге. Сейчас она уже отказывается от любых комментариев.

А сама Елена в это время готовилась: покупала детские вещи, коляску. Даже имя придумала мальчику – Саша. Выставляла в соцсетях отфотошопленные фотографии. Всем говорила, что ее срок – 27 ноября. Получается, что именно 27 ноября она пришла в краевую больницу и напала на роженицу, чтобы заполучить себе ребенка.

Приговор

Приговор жительнице Шарыпово вынесли на днях: 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон обвинения и защиты еще есть время, чтобы его оспорить. Однако мать Елена по-прежнему настаивает: дочь была беременна.

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