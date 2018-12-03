«Она потеряла своего ребенка!»: стало известно, почему подозреваемая попыталась украсть младенца в перинатальном центре

- Лена не имитировала беременность, это неправда, - плачет в трубку ее мать, Маргарита Степановна*. - Я уверена в одном: она потеряла ребенка. И на этой почве у нее был срыв. В нормальном состоянии она на такое не пошла бы!

Ей был нужен именно этот мальчик

Напомним, 29-летнюю Елену К. подозревают в том, что 27 ноября она напала на молодую женщину и пыталась похитить ее новорожденного сына. Все произошло днем прямо в краевой детской больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679987" frameborder="0"></iframe> Женщина, которая пыталась похитить ребенка, попалась на камеры видеонаблюдения.

Валентину привезли сюда из обычного роддома. Врачи решили, маме и младенцу нужна реабилитация. В тот день Валя поднималась с 5 этажа на 6-й, на физиотерапию.

- Заметила: в коридоре ходит какая-то женщина, - пересказывает ее слова муж Андрей. - В одном месте постоит, в другом. Всех мам разглядывала. В обычной одежде, без халата, с каким-то пакетом. Валя закончила процедуры и пошла обратно в свою палату по внутренней лестнице. Один пролет миновала, а на втором ее догнала незнакомка: «Ой, подождите, подождите. А вы лежите здесь? А в каком отделении? А в какой палате? У вас мальчик? А какие у него проблемы со здоровьем?» Ее интересовал именно ребенок, понимаете, и именно мальчик. Когда родился, какие заболевания. Ей было фиолетово до моей жены, ей нужен был именно ребенок. И именно мальчик.

На первом допросе Елена созналась: ребенок нужен был ей, чтобы показать родным.Фото: соцсети

Надо показать родным

То, что происходит дальше, в голове не укладывается. Вале надоели вопросы, она отворачивается, спускается до конца ступеней, тянет руку к двери. И в этот момент получает сильный удар в область темечка битой. Начинает терять сознание, из последних сил делает два шага и прямо на коленях впадает в коридор своего отделения. Там ее увидели медсестры, врачи. Нападавшая сбежала. А пострадавшей Валентине пришлось наложить на голову четыре шва.

Предполагаемую похитительницу объявили в розыск. И уже 30 ноября к вечеру появилась информация: найдена, задержана.

На первом допросе Елена созналась: ребенок нужен был ей, чтобы показать родным. В феврале объявила, что находится в «интересном положении».

- С тех пор до октября 2018 года поддерживала эту легенду, - говорится на сайте следкома. - В октябре она уехала в Красноярск и стала проживать у своих знакомых, которым также сообщила о том, что якобы ждет ребенка. Она даже разместила в своих аккаунтах в социальных сетях бирку из роддома, на которой указаны данные о новорожденном сыне и врачах, действительно работающих в больнице. Всем знакомым и родным она говорила о том, что ребенок в больнице. Когда ее мать приехала в Красноярск и захотела увидеть внука, женщина решила действовать. 27 ноября 2018 года злоумышленница пришла в медицинское учреждение с целью похитить новорожденного малыша и выдать его за своего. Она совершила нападение на женщину с ребенком, но не довела задуманное до конца, так как испугалась поднявшегося шума, и скрылась с места преступления.

Елена напала на женщину с ребенком в краевой детской больницеФото: Мария ЛЕНЦ

«Слышала, как ребенок шевелится»

Подчеркнем: это версия следствия, пока предварительная. Есть и другая, ее озвучила «Комсомолке» мать Елены. Вот что она рассказала:

- Лена этого ребенка сильно-сильно хотела. У нее диагноз такой был, что не сможет забеременеть. Она с молодым человеком жила шесть лет вместе. Но не беременела. Три года назад у нее была операция, полостная.

Мама Елены К. 00:00 00:00

Этой зимой отношения разладились. Стала встречаться с младшим братом одной из подруг Сергеем. Я ничего не знала. А потом они сообщили, что живут вместе, Лена беременна.

Дочка встала на учет в Шарыпово, отправили в перинатальный, в Шарыпово никто не брался вести. Они ездили в Красноярск с Сергеем, он тоже сдавал анализы. А в апреле подрался, его посадили. Может быть, у нее тогда уже сдвиг какой-то начался, не знаю…

Но животик рос – лично видела. Когда имитируют беременность, делают какие-то накладки. А у дочки швы на животе после операции, а он растет. Она же не сможет сделать накладной животик так, чтобы швы были видны?! И УЗИ проходила, показывала снимки. Когда на озеро ездила купаться, все подружки животик трогали.

До этого Лена жила в Шарыпово, была администратором в магазинеФото: соцсети

До этого Лена жила в Шарыпово, была администратором в магазине, квартиру снимала. А потом ко мне переехала. Я настояла, чтобы она работу оставила. Мы перед ее отъездом в Красноярск валялись на кровати, я слушала, как ребенок шевелится, разговаривали с ним.

Когда ее провожала в Красноярск на роды, у все шевелилось. Я приехала в Красноярск, (Лена сказала, что будет выписка), она молоко молокоотсосом откачивала.

И тут она мне пишет смску, что… еще летом потеряла ребенка. Это совершенная неправда. Как у нее тогда мог быть выкидыш?! Я вообще ничего не понимаю.

Она мне вчера звонила, Лена. Скрытый номер. Говорит, мам, не приезжай. Мне больно тебе в глаза смотреть. У меня самой сил никаких. Надо срочно туда ехать.

Назвала Сашенькой

Она так ждала этого ребенка! У нас уже и коляска собрана, и кроватка. Все понастирали, перегладили. Она даже ему имя дала. Я, когда приехала, она говорит: выписали свидетельство о рождении, он у нас Александр К. Дали ему нашу фамилию.

У нее срок был 27 октября. Как родила, 28-го, все меня поздравляли. Потом она звонит на второй день: у меня с ребенком что-то нехорошее. Стал плохо дышать, его положили в кювез в терапию. Ее выписали, жила у одноклассницы Кати, ездила в больницу, молоко туда свое привозила. Вы считаете это нормально, если ребенка не было? (плачет).

Мы с дочкой созванивались по несколько раз в день, переписывались. Она фотки мне высылала. Видимо, фотошопила или скачивала с интернета. Подбирала похожего. Я вот сейчас хожу – коляска стоит, кроватка. Не знаю, куда убрать. У меня такое чувство, что похороны дома.

Я новости не смотрела. И тут ко мне участковый пришел. Рассказала, что дочь в перинатальном, родила ребенка. Сейчас в кардиологии. А он спрашивает: новости знаете? – Нет. А у самой страх: может что случилось, в аварию попали?! Но он ничего не сказал. Мельком бросил: всех проверяем, в перинатальном ребенка хотели украсть.

Так я же в тот день, 27-го ноября, там была! Приехала на выписку, со мной подруга дочки была Катя. Помню, дочки еще нет. А врачи вдруг говорят: какая-то цыганка ударила женщину и хотела забрать ребенка.

Елена попала на камеры видеонаблюдения в больницеФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Лена тогда сидела в комнате матери и ребенка. И вещи детские там разложила. Подруга зашла: «Несут что ли?» - Нет.

Потом Лена ушла, звонит и говорит: в два часа в кардиологию повезут, хирург не выписывает. У ребенка шумы какие-то в сердечке. Затем сказала, что внука под капельницу положили. Она три дня подряд ездила в кардиологию.

Мы уже не стали ждать, вернулись домой. А теперь тут такое пишут: что она хотела украсть ребенка, чтобы показать мне.

Никакого прессинга с моей стороны не было. Как все обыкновенные люди, ждали выписки ребенка. Созванивались, разговаривали, переживали за нее. Я наоборот, боялась лишнее сказать, чтобы у нее молоко не пропало.

Это был бы второй бы мой внук. Мы с первым столько пережила, а тут такое… Не знаю, что с ним случилось, как жить. Надо ехать в Красноярск. Кто защитит дочку, если не я.

Справка «КП»

Семь лет назад Маргарита Степановна выиграла в телешоу Леонида Якубовича миллион рублей на лечение первого внука. Оно так и называлось – «Чистота на миллион». У Артема ДЦП, до трех лет он не вставал на ноги.

- Сейчас уже ходит, но с поддержкой, - делится бабушка. – Постоянно с мамой на процедурах, но не жалуется. Такой умничка.

(*имена родных и знакомых подозреваемой изменены)

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДКОМА

- Появилась информация, что подозреваемая потеряла ребенка, будучи на раннем сроке беременности. По данному факту будет организована проверка. По результатам ее будет принято решение.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

В 2008 году женщина, потерявшая ребенка, выкрала младенца из сочинского роддома. Но, когда несла малыша по улице, ее остановил патруль. Подозреваемую отправили в милицию, кроху – в больницу. Там настоящая мать и опознала свою дочку. (Подробности)

В июне 2014 года у Елены Спаховой из села Павловская Слобода в больнице случился выкидыш. Женщина увидела лежащего в детском отделении отказника Матвея. И решила забрать его себе. Все открылось только спустя три года, когда Елена пришла оформлять льготы на сына. А свидетельство о рождении оказалось фальшивым. (Подробности)

В 2009-м году цыганка забрала чужого сына, чтобы женить на себе любимого. Тот не торопился вести ее в ЗАГС, виделись редко. Тогда она объявила, что ждет от него ребенка. А после нашла подходящего младенца и организовала целый налет на квартиру его родителей. Только оодин из похитителей проболтался: украл чужого ребенка. Так все и выплыло. (Подробности)

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